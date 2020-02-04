مدير تعليم شرق خان يونس يستقبل وفدًا من الجامعة الإسلاميةبالجنوب

غزة- الرأي

استقبل مدير التربية والتعليم – شرق خان يونس أ. سليمان شعت، وفدًا من الجامعة الإسلامية – فرع الجنوب، وضم الوفد مدير فرع الجنوب م. سائد الترتوري، ومنسق كلية التربية د. صلاح الناقة، ومنسق التكنولوجيا د. سامي شعت، ومدير العلاقات العامة أ. محمد سلامة، بحضور رئيس قسم العلاقات العامة بالمديرية أ. عبد القادر أبو فسيفس، ومشرف التكنولوجيا د. رمزي شقفة.

وخلال اللقاء رحب شعت بوفد الجامعة الإسلامية فرع الجنوب، مثمنًا هذه الزيارة التي تأتي في إطار التواصل بين الجامعة والمديرية، معبرًا عن اعتزازه بهذه الجامعة العريقة التي ساهمت بشكل فعّال في إرساء قواعد العمل الأكاديمي والتربوي في قطاع غزة، من خلال التعليم النوعي الذي تقدّمه لأبنائنا الطلبة

وأعرب شعث عن أملة في تعزيز سبل التعاون بين المديرية والجامعة في كافة المجالات التربوية والتعليمية وبما يخدم طلبة شرق خان يونس بما توفره من تعليم نوعي، ومبادرات ومشاريع تربوية تصب في مصلحة الطلبة.