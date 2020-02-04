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تربية الوسطى تبحث التعاون المشترك مع شرطة المحافظة

04 شباط / فبراير 2020 11:54

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غزة- الرأي

بحثت مديرية التربية والتعليم بالوسطى التعاون المشترك والتنسيق بين المديرية وشرطة المحافظة الوسطى خاصة فيما يتعلق بحماية المدارس والمسيرة التعليمية من العبث، وتأمين امتحانات الثانوية العامة وغيرها من المواضيع المشتركة.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من مديرية التربية والتعليم بالوسطى ضم كل من مدير التربية والتعليم هشام الحاج ومدير الدائرة الإدارية ناصر السدودي ومدير الدائرة الفنية محمد حمدان ورئيس قسم العلاقات العامة أحمد دلول، وكان في استقبالهم مدير الشرطة العميد اياد سلمان وقيادة شرطة المحافظة الوسطى.

 بدوره،  أشاد الحاج بجهود الشرطة وما تقوم به من دور كبير في حفظ الامن، معرباص عن شكره لهم على جهودهم والتعاون الدائم طوال العام لإنجاح العملية التعليمية، وشكر استجابتهم السريعة وتعاونهم مع المديرية في كافة المجالات والاشكاليات بما يخدم المسيرة التعليمية ويحافظ عليها.

 من جانبه،  رحب العميد سلمان بوفد مديرية التربية والتعليم، وشكرهم على الزيارة، مؤكداص أن الشرطة الفلسطينية جزء من مؤسسات الوطن ودورها هو توفير الأمن للمجتمع بكافة مكوناته ومنها المدارس والمؤسسات التعليمية وحمايتها من العبث والتخريب لاننا جميعاً نسير في مركب واحد.

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