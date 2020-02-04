وكالة الرأي الفلسطينية لجنة دليل إجراءات الأرشفة تعقد إجتماعها الثاني وكالة الرأي الفلسطينية " عويضة "يتفقد قسم الوعظ بخان يونس ويزور عددًا من علماء المحافظة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم منزلًا وأساسات آخر بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تحذر من خطورة ما يتعرض له الأسرى فى سجن عوفر وكالة الرأي الفلسطينية "الأوقاف" تعلن آلية توزيع قافلة اللحوم السعودية وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة النسائية بخانيونس تُنفذ 260 مهمة خلال يناير وكالة الرأي الفلسطينية "مدرسة رامز فاخرة" تُنفذ درساً توضيحياً في مبحث العلوم وكالة الرأي الفلسطينية لجنة المبادرات الفرعية بخان يونس تواصل زيارة المبادرات المؤهلة للمرحلة الثانية وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تبحث التعاون المشترك مع شرطة المحافظة وكالة الرأي الفلسطينية مدير تعليم شرق خان يونس يستقبل وفدًا من الجامعة الإسلاميةبالجنوب
أخبار » الأخبار الحكومية

"مدرسة رامز فاخرة" تُنفذ درساً توضيحياً في مبحث العلوم

04 شباط / فبراير 2020 11:58

1
1

غزة- الرأي

نفذت مدرسة رامز فاخرة الأساسية للبنات درساً توضيحياً في مبحث العلوم للصف العاشر الأساسي بعنوان "متآصلات الكربون"، بحضور مدير الدائرة الفنية أ.أسامة الهباش ومديرة المدرسة أ.رولا قاسم وأ.رولا السمك مشرف المبحث وأ.دارين اللبان المعلمة المنفذة للدرس إلى جانب عدد من معلمات المبحث على مستوى المديرية.

وفي كلمته أوضح أ.الهباش أن الهدف من هذا الدرس التوضيحي توظيف استراتيجيات التعلم النشط المتنوعة والوسائط المتعددة والتقنيات التربوية الحديثة، بالإضافة إلى نقل الخبرات التربوية بين معلمي المبحث الأمر الذي من شأنه تطوير مستوى الأداء المهني للمعلم والذي ينعكس إيجابًا على مستوى تحصيل الطلبة.

وأثنى أ.الهباش على دور وأدار المعلمة اللبان لتنفيذها الدرس في جو تعليمي مميز نال إعجاب الطالبات والحاضرين، وقدم مدير الدائرة الفنية شهادة شكر وتقدير وذلك عرفاناً من المديرية بجهودها في تنفيذ الدرس.

يشار إلي أن تطبيق هذه الدروس يأتي ضمن خطة وضعها مشرفو العلوم بالمديرية لتطوير أداء معلمي العلوم في مدارس مديرية التربية والتعليم غرب غزة وإكسابهم خبرات تربوية ومواقف تعليمية جديدة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين تنظم وقفة تنديد بصفقة القرن

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟