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الشرطة النسائية بخانيونس تُنفذ 260 مهمة خلال يناير

04 شباط / فبراير 2020 12:00

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غزة- الرأي

نفّذت الإدارة العامة للشرطة النسائية في محافظة خان يونس "260" مهمةً ونشاطاً، تنوعت بين أخذ إفادات، واستقبال شكاوى أو حل قضايا بشكل ودي، وتحويل أخرى للنيابة.

وأوضحت إحصائية صادرة عن الشرطة النسائية بخان يونس، أن مكاتبها استقبلت "119" شكوى وإفادة، وتحويل قضيتين إلى النيابة العامة وعلاج 41 قضية اعتداء، و "13" مهمة تفتيش، وإنهاء "30" قضايا أخرى.

وأشارت الإحصائية إلى حل "15" قضية بشكل ودي أو بتعهدات، ومهمتين إحضار مشروحات لمواطنات و "19" قضية سرقة.

ولفتت الإحصائية إلى تنفيذ "4" مهمات ضم حضانة ومشاهدة أطفال، "4" محاضرات أمنية والمشاركة في "12" فعاليات وأنشطة أخرى.

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