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"الأوقاف" تعلن آلية توزيع قافلة اللحوم السعودية

04 شباط / فبراير 2020 12:01

وكيل وزارة الأوقاف عبد الهادي الأغا
وكيل وزارة الأوقاف عبد الهادي الأغا

غزة - الرأي

أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشئون الدينية عبد الهادي الأغا عن آلية توزيع قافلة لحوم الهدي والأضاحي السعودية التي وصلت إلى قطاع غزة الأحد الماضي.

وقال الأغا في تصريح لوكالة "الرأي" إن وزارته استلمت قافلة محملة بـ 30 ألف ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي، مقدمة من المملكة العربية السعودية، ضمن مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، الذي ينفذه البنك الإسلامي للتنمية بمدينة جدة.

وذكر الأغا، أن 25 ألف ذبيحة سيتم توزيعها عبر لجان الزكاة وفق ضوابط ومعايير تم الاتفاق عليها وتحديدها، مشيرا إلى أن اللجان المكلفة قد أنهت كافة الترتيبات المتعلقة بذلك.

وأوضح أن معايير الاستفادة من توزيع الأضاحي ستكون وفق التالي: أن تكون الأسرة فقيرة لا دخل  لها، ويبلغ عدد أفرادها 8 فما فوق، وسيشمل التوزيع أيضا الأسر البالغ عدد أفرادها 7.

وأشار الأغا إلى أن نحو 50 ألف أسرة فقيرة ستستفيد من توزيع 25 ألف أضحية عبر لجان الزكاة.

وبين أن 5 آلاف ذبيحة الأخرى سيتم توزيعها عبر الجمعيات التي تعنى برعاية الطبقات الضعيفة والهشة ككبار السن والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والمعنّفات.

ولفت الأغا إلى وضع خطة ميدانية لعملية توزيع اللحوم لضمان على كرامة المواطنين، داعيًا وسائل الإعلام إلى مرافقة لجان الزكاة لمراقبة عملية توزيع اللحوم على مستحقيها.

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