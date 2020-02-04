وزارة الأسرى تحذر من خطورة ما يتعرض له الأسرى فى سجن عوفر

غزة- الرأي

حذرت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، من استمرار تصاعد الهجمة المعسورة على الأسرى والتي زادت وتيرتها منذ مطلع العام الحالي، وبدأت بهجمة غير مسبوقة ولم تشهدها السجون من قبل على معتقل عوفر وإصابة العشرات من الأسرى، ولا زالت الهجمة مستمرة حتى هذه اللحظات.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال اقتحمت منذ ساعات صباح اليوم، قسم ( 12) في معتقل عوفر، وتم نقل (38) أسيراً على الأقل إلى سجون عدة وتم الاعتداء عليهم بالضرب والتنكيل، وتعمدت تخريب وتكسير حاجيات وأغراض الأسرى .

وأوضحت، أن إدارة السجن نقلت (38) أسيراً إلى سجون "النقب، وريمون، ونفحة وعزل آيالون، وعزل أيلا"، ووزعت بقية الأسرى على الأقسام الأخرى داخل السجن، علماً أن العدد الإجمالي للأسرى في القسم قرابة (70) أسيراً، وهم من ضمن أكثر من ألف أسير يقبعون في سجن "عوفر" بينهم أطفال.

وأضافت الوزارة، بأنه جرى تحويل أربعة أسرى منهم إلى التحقيق وهم: ربيع عصفور، ومحمد سلامة دار سليمان، وفؤاد دار خليل، وعمر الخصيب، مشيرة بأن عملية القمع نُفذت بعد أن ادعت إدارة السجن أن الأسير ربيع عصفور (31 عاماً) من بلدة سنجل، واجه سّجان وأصابه بجروح.

وأوضحت، أن إدارة سجون الاحتلال هددت الأسرى بتنفيذ عملية نقل جماعية في صفوف الأسرى، حتى لو أدى ذلك إلى القيام بعملية قمع شاملة لكل الأسرى في مختلف الأقسام، وقامت بعزل العديد منهم في زنازين انفرادية.

وطالبت مؤسسات المجتمع الدولي، وحقوق الإنسان في التدخل الفوري والعاجل من أجل وضع حد لهذه السياسة التي تهدف إلى التنكيل والاعتداء على الأسرى فى عوفر وكسر ارادتهم وصمودهم داخل سجون الاحتلال.