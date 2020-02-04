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الاحتلال يهدم منزلًا وأساسات آخر بالقدس

04 شباط / فبراير 2020 12:05

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في حي "الأشقرية" في بلدة بيت حنينا شمال القدس، وأساسات منزل آخر في بلدة جبل المكبر جنوبا.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال هدمت منزلا مملوكا للمواطن جهاد الشوامرة، في حي "الأشقرية" ببلدة بيت حنينا شمال القدس واعتقلت صاحبه خلال احتجاجه على عملية الهدم، بينما هدمت أساسات منزل لشخص من ذوي الاعاقة في بلدة جبل المكبر جنوب المدينة.

وذكرت المصادر، أن منزل عائلة الشوامرة الذي استهدف بالهدم يؤوي عائلة مكونة من 7 أشخاص، وأن عملية الهدم تمت بدون سابق إنذار بزعم البناء غير المرخص.

وفي السياق، هدمت قوات الاحتلال في وقت سابق صباح اليوم، أساسات منزل يعود للمواطن اسماعيل قراعين، وهو من ذوي الاعاقة في جبل المكبر جنوب القدس.

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