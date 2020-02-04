" عويضة "يتفقد قسم الوعظ بخان يونس ويزور عددًا من علماء المحافظة

غزة- الرأي

تفقد مدير عام الإدارة العامة للوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف د. وليد عويضة قسم الوعظ والإرشاد بأوقاف خان يونس،بمرافقة نائب مدير عام الوعظ د. عبد الله أبو عليان ومدير دائرة بحوث الدعوة أ. وفا عياد، ومدير الوعظ والإرشاد أ. محمد أبو عامر.

بدوره، أوضح د. عويضة أن إدارته شرعت في تنفيذ سلسة من الزيارات لأقسام الوعظ على مستوى محافظات القطاع والتي بدأت من محافظة خان يونس،مشيرًا الى أن هدف الزيارة هو الاطلاع على سير أعمال القسم ومتابعة الإجراءات الفنية والإدارية والاستماع لآراء العاملين فيه، مثمناً الجهود المبذولة من قبل أقسام الوعظ ودورهم الريادي في الارتقاء بالمستوى المطلوب على صعيد العمل الوعظي.

وفي ذات السياق، زار وفد الإدارة العامة للوعظ والإرشاد برئاسة د. وليد عويضة عددًا من العلماء بمحافظة خان يونس استهدفت كل من د. إحسان عاشور مفتي محافظة خانيونس ود. يونس الأسطل النائب في المجلس التشريعي،و وزير الأوقاف السابق د. صالح الرقب،بهدف اطلاعهم على فكرة مجلس الاجتهاد الفقهي.

وخلال اللقاءات أبدى العلماء استحسانهم للفكرة وأضافوا جملة من الملحوظات التي نصحوا بضرورة الأخذ بها بين يدي إنشاء هذا المجلس المبارك ، مؤكدين على ضرورة الاهتمام بتوحيد الفتوى، والارتقاء بالخطاب المنبري، وحث الخطباء على ضرورة تطوير أنفسهم في جميع المجالات التي تعيد للمنبر هيبته ومكانته.