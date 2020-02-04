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"الفرا "يستقبل وفداً من لجنة تقييم مبادرة جائزة أفضل مركز حكومي

04 شباط / فبراير 2020 12:39

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غزة- الرأي

استقبل أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس ، وفداً من لجنة تقييم مبادرة جائزة أفضل مركز حكومي التابعة للأمانة العامة بمجلس الوزراء، وضم الوفد م. رائد أبو شهلا، وأ. سعيد صافي، وم. أشواق غنيم، وحضر اللقاء: أ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، وأ. حنان الطبش رئيس قسم العلاقات العامة، وأ. خيري قطيط رئيس قسم الرقابة الداخلية، بهدف  الاطلاع على الإنجازات التي حققتها المديرية لتحسين وتجويد الخدمات المقدمة للجمهور.

بدوره، أشاد  أ. الفرا باللجنة، مثمناً جهودها في متابعة العمل في المديريات بما يساهم في تحسين الأداء وتجويد الخدمات المقدمة للجمهور.

وعرض أ. الفرا الإجراءات التي اتخذتها المديرية في سبيل تقديم أفضل الخدمات للجمهور والمنبثقة من الخطة التشغيلية للمديرية، والتي تناغمت مع المعايير العامة التي حددتها وزارة التربية والتعليم انسجاماً مع معايير التميز للدوائر الحكومية.

وأكد على تضافر الجهود وتوفير كل الإمكانات اللازمة بهدف تحسين وتجويد الخدمة الحكومية، منوهاً إلى أن المديرية عقدت لقاء مجتمعي للتحاور مع المجتمع وعرض الإنجازات، ويعتبر اللقاء الأول على مستوى المديريات، ونفذت المديرية مجموعة من اللقاءات والزيارات للمؤسسات المجتمعية والشخصيات المؤثرة في المجتمع، وبالإضافة إلى وضع خطة شاملة لتحسين المستوى التحصيلي في الثانوية العامة، ومتابعة ضعيفي التحصيل في المراحل الأساسية ضمن مبادرات ذاتية أطلقتها المديرية، ونفذت لقاء حواري مع المختصين لمناقشة التكاملية بين مرحلة التمهيدي والتعليم الأساسي، بالإضافة إلى العديد من الإجراءات التي تساهم في تحسين بيئة العمل.

من ناحيتها،  أعربت اللجنة عن تقديرها للجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل في مديرية التربية والتعليم بخان يونس في سبيل الوصول لواقع أفضل لتحسين الخدمة المقدمة للجمهور، من ثم تفقدت اللجنة أقسام المديرية.

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