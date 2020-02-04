الزكاة بالأوقاف تنفذ مشروع كسوة الشتاء لأطفال غزة

غزة- الرأي

نفذت الإدارة العامة للزكاة التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية، مشروع كسوة الشتاء الذي استفاد منه نحو (350) أسرة فقيرة في قطاع غزة، وذلك بتمويل كريم من صندوق القدس للتنمية.

وأوضح مدير عام الزكاة أسامة اسليم، أن المشروع استهدف الأطفال الذين يعيشون في بيئة ووضع مأساوي صعب جراء الحصار، لافتًا الى أن الاسر المستهدفة هم بحاجة ماسة إلى من يساعدهم ويوفر لهم الكسوة في هذه الظروف الحرجة.

وفي نفس السياق، نفذت الادارة العامة للزكاة مشروع اللحوم الطازجة علي الأسر الفقيرة ، حيث تم ذبح (1) رأس جمل و (9 ) رأس خروف ، استفاد منها نحو ( 360 ) أسرة فقيرة, منوها الى أن الزكاة تسعى لتوفير احتياجات الأسر الأساسية والتخفيف من الضائقة المالة التي يعيشونها .

وقدم اسليم شكره لكل من ساهم ودعم الأسر الفيرة في قطاع غزة ، داعيا أهل الخير في الداخل والخارج لضرورة تقديم بد العون لأهلنا في غزة من اجل الصمود أمام الحصار الذي امتد لأكثر من احدى عشرة عاماً.