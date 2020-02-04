مطالبات بضرورة الاستفادة من مياه الامطار بالحفر الترشيحيه

غزة- الرأي

أوصى المشاركون في ورشة عمل بعنوان " التحديات والحلول لمشاكل تصريف مياه الأمطار " بضرورة الاستفادة من مياه الأمطار بعمل حفر ترشيحية وعدم تركيز أماكن تجميع مياه الأمطار في أمكان محددة، وضرورة استغلال الأماكن العامة كالحدائق والمتنزهات في المدينة لحقن مياه الأمطار، بالإضافة إلى حفر أبار ترشيحية في برك تجميع المياه .

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها بلدية غزة للاستفادة من مياه الامطار في تغذية الخزان الجوفي وذلك ضمن جهود البلدية لحل مشاكل تصريف مياه الأمطار في أوقات المنخفضات الجوية، وبحث سبل الاستفادة منها في تغذية الخزان الجوفي في المدينة ، بحضور رئيس البلدية د. يحيى السراج، وعضو المجلس البلدي م. هاشم سكيك، ورئيس لجنة الطوارئ م. عبد الرحيم أبو القمبز، ومدير عام المياه والصرف الصحي م. رمزي أهل، ومنسق الورشة م. ماهر سالم، ومختصين من مؤسسات أكاديمية، وممثلين عن جهات ومؤسسات ذات علاقة، ومهتمين بقطاع المياه وذلك في قاعة مركز حديقة إسعاد الطفولة التابع للبلدية .



بدوره ، أكد رئيس البلدية على أهمية الخروج برؤية موحدة وتعزيز التعاون بين البلدية ومختلف الجهات ذات العلاقة للخروج بقرار مدروس وتوصيات تحقق أفضل النتائج في مجال حل مشكلة تصريف مياه الأمطار والاستفادة منها في تغذية الخزان الجوفي.



وأوضح أن برك تجميع مياه الأمطار في حي الشيخ رضوان ومنطقة عسقولة بحي الزيتون، وبركة حديقة الصداقة بحي التفاح تساهم بشكل جيد في تجميع المياه وترشيحها في الخزان الجوفي، داعياً لضرورة البحث في مشاريع قليلة التكلفة لتحقيق الاستفادة القصوى من مياه الأمطار .



من جهته ، عرض م. رمزي أهل دراسة حول تطوير نظام الأمطار في المدينة وأهمية الاستفادة منها من خلال الترشيح في باطن الأرض، والتقليل من كمية المياه التي يتم ضخها للبحر، وزيادة كمية المياه التي يتم حقنها في الخزان الجوفي، والتقليل من غرق الشوارع واستغلال مياه الأمطار من خلال تطوير بركة تجميع مياه الأمطار وزيادة سعتها، واستخدام الملاعب والمساحات الفارغة في المدينة في تخزين مياه الأمطار.



وتابع أنه يمكن أيضاً عمل أبار لترشيح مياه الأمطار وحقنها في الخزان الجوفي، ومشروع تطوير بركة عسقولة وتوسعتها الذي نفذته البلدية وساهم في زيادة سعتها، وعمل برك جديدة لتجميع مياه الأمطار في المناطق التي تتجمع بها المياه، والاستفادة من مياه أمطار المنازل، بالإضافة مشروع الخط الناقل لمياه الأمطار والذي سيتم تنفيذه في شارع السكة لتصريف ونقل الكميات المتزايدة على المحطات في شرق المدينة.



من جهته، م. عبد الرحيم أبو القمبز أهمية بحث حل مشكلة تصريف مياه الأمطار في الجزء الشرق من المدينة،مؤكداً أن لجنة الطوارئ تعمل خلال المنخفضات الجوية لضمان عدم غرق الشوارع وتصريف مياه الأمطار وحل مشاكل طفح الصرف الصحي .



من جهة أخرى، قدم منسق الورشة م. ماهر سالم ورقة عمل بعنوان المشاكل القائمة ( النقاط الساخنة والمشاريع الإستراتيجية والحلول المقترح ) تضمنت ضرورة استغلال الأماكن العامة كالحدائق والمتنزهات في الجزء الغربي من المدينة لحقن مياه الأمطار، وضرورة الاستفادة من بركة الشيخ رضوان بعمل مشروع معالجة وحقن في البركة،



ودعا سالم إلى ضرورة إعادة النظر في شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار القائمة ودراستها بشكل جيد، وتحديث خطة العمل الحالية وعمل دراسة باستخدام التقنية المحوسبة للوصول إلى شبكة أمطار أكثر كفاءة .



بدوره، قدم مدير دائرة الصرف الصحي م. محمد الإمام عرضاً حول نظام تصريف مياه الأمطار في مدينة غزة وأوضح أن شبكة تصريف مياه الأمطار منفصلة عن شبكات الصرف الصحي وتم تأسيسها هذا النظام في العام 1979 .



وأكد أن أهم المشاكل التي تواجهها منظومة تصريف مياه الأمطار هي: الترسبات الرملية الدائمة التي تنجرف للخطوط مع مياه الأمطار مما تعيق تصريف المياه وانسيابها في الخطوط، وعدم كافية الأقطار الحالية بسبب قدمها والتوسع العمراني وزيادة الشوارع المعبدة مما أدى لزيادة في كمية الجريان السطحي والمياه المتدفقة، بالإضافة للإنسدادات في مصارف مياه الأمطار بسبب إنجرا ف الأوساخ إليها مع مياه الأمطار .



وبين أن منظومة تصريف مياه الأمطار تتكون من أربعة عناصر هي: 4 برك لتجميع مياه الأمطار، و3 محطات ضخ رئيسية، شبكة من الأنفاق ومواسير يبلغ طولها نحو 45 كم متر، ونحو 4 ألاف مصرف للمياه في كافة مناطق المدينة .



من جهته ،قدم المهندس مهند صالحة من دائرة إعداد المشاريع في البلدية ورقة عمل حول حصاد مياه الأمطار من أسطح المنازل والاستفادة منها أوضح خلالها أن العجز المائي السنوي يبلغ نحو 125 مليون متر مكعب يتم من خلال سحب مياه البحر المتداخلة مع المياه الجوفية.



وبين أنه يمكن الاستفادة من حصاد مياه الأمطار من خلال ثلاثة مستويات وتشمل، من أسطح المنازل وترشيحها في نفس المكان، وترشيح المياه في الشوارع والأرصفة، بالإضافة إلى تجميع مياه الأمطار في أحواض مركزية وترشيحها بطرق مختلفة، موضحاً أهمية فصل شبكات الصرف الصحي عن شبكات مياه الأمطار لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي وتخفيف الضغط على المحطات، وتحسين جودة المياه الواصلة للأحواض .



بدورها قدمت الإعلامية ريم جعرور رؤية حول دور الإعلام والتوعية الجماهيرية أكدت فيها أهمية التوعية والتثقيف، وزيادة التفاعلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر الأخبار للمواطنين، وزيادة الأنشطة الإعلامية، والانفتاح الثقافي ومحاربة الفساد .



واستعرضت جعرور نماذج ومنشورات يمكن الاستفادة منها في التغطية الإعلامية للمنخفضات الجوية وأوقات الطوارئ، مؤكدة ضرورة زيادة التعاون بين البلديات ووسائل الإعلام لتوصيل الرسالة لأوسع فئة من المواطنين ، ونشر مواد إعلامية مختلفة كالفيديوهات واللوحات الإعلانية .



من جهته قدم م. معتر أبو القمبز من مصلحة مياه بلديات الساحل حول واقع وتحديات مياه الأمطار أوصى خلالها بضرورة عمل مخطط هيكلي جديد للمدينة للاستفادة منها، وحفر أحواض ترشيح .



بدوره قدم الدكتور سالم حمدان من سلطة المياه ورقة عمل حول استغلال مياه الأمطار من أسطح المنازل دعا فيها إلى تشجيع المواطنين تشجيع المواطنين للحقن، وعمل حملات لفصل شبكات تصريف مياه الأمطار عن شبكات الصرف الصحي .



من جهته قدم د. تامر اشتيوي ورقة حول بعنوان تقنيات تحديد أماكن تجميع مياه الأمطار والتقنيات والمستخدمة حالياً للاستفادة منها أكد خلالها أهمية استخدام التقنيات الحديثة وحفر برك تجميع وأبار حقن لاستفادة من مياه الأمطار وترشيحها .



وقدم الدكتور عبد المجيد نصار ورقة عمل حول استخدام الحفر الترشيحية لمياه الأمطار دعا فيها إلى ضرورة الاستفادة وعمل حفر ترشيحية للاستفادة من مياه الأمطار وتغذية الخزان الجوفي .



بدوره أكد الخبير في مجال البيئة والمياه د. يونس المغير خلال مداخلة حول مشروع بركة عسقولة ومقترحات التحسين أهمية الاستفادة من مياه الأمطار التي تدخل للبركة وأهمية الحرص على عدم اختلاطها بمياه الصرف الصحي للاستفادة منها وترشيحها في الخزان الجوفي .



وقدم م. خالد زيدان ودعاء الهندي ورقتين حول الاستفادة من مياه الأمطار في بركة الشيخ رضوان، وحصاد مياه الأمطار الأهمية والآليات، أكدا على ضرورة الاستفادة القصوى من مياه الأمطار وتنفيذ مشاريع لترشيح المياه والاستفادة منها .



وناقش المجتمعون خلال الورشة سبل الاستفادة من مياه الأمطار وتنفيذ مشاريع لترشيح المياه، وإنشاء أحواض جديدة لتجميع المياه، والعمل على حماية الخزان الجوفي، وحفر أبار ترشيح في برك تجميع المياه .