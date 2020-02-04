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خلال العام 2019

"الصحة" تستحدث برنامج لرصد البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية

04 شباط / فبراير 2020 01:17

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غزة- الرأي

قالت وزارة الصحة الفلسطينية انها استحدثت خلال العام 2019 برنامجاً لرصد البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية داخل المختبرات التابعة لها في قطاع غزة، وذلك بهدف تقليل أنواع البكتيريا والحد من انتشارها واستخدام المضادات الحيوية المناسبة لعلاجها.

وذكر مدير دائرة المختبرات في وزارة الصحة أ. عميد مشتهى اليوم الثلاثاء، إن البرنامج يأتي ضمن سياسة الوزارة المتبعة في تجويد الخدمات الصحية لصالح المواطنين، وبهدف تقنين الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية.

وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى اجراء دراسات حول الانواع المختلفة للبكتيريا واستجابتها للمضادات الحيوية ورفع النتائج للأطباء في التخصصات المختلفة، لصرف المضادات الحيوية المناسبة.

كما لفت إلى أن البرنامج سبقته مجموعة من الاجراءات حيث تم عمل قاعدة بيانات واجراء تدريب للكوادر الصحية العاملة في المختبرات للعمل بموجبها وذلك بالشراكة مع دائرة مكافحة العدوى وبالتوافق مع دائرة الصيدلة في وزارة الصحة.

ونوه إلى أن البرنامج كانت له نتائج مميزة في اكتشاف أنواع البكتيريا في عدد من الأقسام الطبية الحساسة كالحضانات والتي كان لها الدور في تقليل  من نسبة المضاعفات الطبية وسرعة التماثل للشفاء داخلها.

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