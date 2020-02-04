"قوافل الخير "توزيع "نظارات طبية" على محتاجين في قطاع غزة

غزة- الرأي

وزعت جمعية قوافل الخير، نظارات طبية، على عدد من المرضى الفقراء في قطاع غزة، وذلك ضمن مشروع إعانة المرضى الذي تنفذه الجمعية.

بدوره، قال مدير الجمعية علي المغربي:" نواصل العطاء بتوفيق الله تعالى وبصدقات أهل الخير، اليوم نوفر نظارات طبية لـ 30 فقيرًا محتاجًا في قطاع غزة، لنخفف بذلك معاناتهم ونلبي رغبتهم في توفير ما عجزوا عن توفيره بسبب ضيق الحال".

وأشار المغربي الى أن الجمعية سلمت النظارات لمستحقيها ممن يعانون من مشاكل في العين والحول وقصر النظر وطول النظر والانحراف وخلل في عصب العين.

وشكر مدير الجمعية أهل الخير على تبرعهم وتصدقهم للمحتاجين والفقراء والمرضى منهم في قطاع غزة عبر جمعية قوافل الخير والمشاريع المختلفة التي تنفذها، داعيا لمزيد من التبرع لصالح عائلات أخرى تنتظر العطاء.

يُشار الى أن مشروع "إعانة المرضى" الذي تنفذه قوافل الخير، استفاد منه منذ انطلاقته وحتى كتابة الخبر أكثر من (456) مريضًا ما بين توفير أدوية وعلاجات وعمليات جراحية وأجهزة طبية مختلفة.