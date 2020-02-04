مدير دائرة التحفيظ بالأوقاف تعزز تعاونها مع جامعة الإسراء

غزة- الرأي

استقبل مدير دائرة التحفيظ أ. حمد النجار اليوم الثلاثاء، وفدآ من جامعة الإسراء لبحث سبل التعاون المشترك والمساهمة في الاشراف على اختبارات حفظة القرآن الكريم المستفيدين من منحة الجامعة، وضم وفد الجامعة كل من أ. عطا الجزار مدير دائرة شؤون الطلبة وم. عرفات الخواجا رئيس قسم المنح والإعفاءات

بدوره رحب النجار بوفد جامعة الإسراء، مثمنًا دورها في الارتقاء بالمسيرة التعليمية، مبديًا استعداد إدارته للمشاركة في كل ما يخدم القرآن الكريم والدعوة الى الله، لافتًا الى أن الأوقاف تسعى دومًا لتعزيز آفاق التعاون مع الجهات والمؤسسات ذات الصلة.

من جهته شكر الجزار وزارة الأوقاف على جهودها في خدمة القرآن الكريم والدعوة إلى الله، معربًا عن سعادته بالتعاون مع الأوقاف لما فيه من مصلحة لأبناء شعبنا وخاصة فئة الطلبة المنتسبين إلى الجامعة من حفظة القرآن الكريم..