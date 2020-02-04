"التعليم "تُفعل منظومة الإعلام المدرسي لنشر نشاطات المدارس

غزة- الرأي-سامي جاد الله

شرعت وزارة التربية والتعليم العالي بتفعيل منظومة الإعلام المدرسي بهدف نشر نشاطات المدارس وفعالياتها ونقلها إلى المجتمع الفلسطيني.

جاء ذلك خلال اللقاء الخاص الذي عقدته الإدارة العامة للعلاقات الدولية والعامة مع منسقي الإعلام المدرسي في مدارس مديرية غرب غزة، بحضور مدير عام العلاقات الدولية والعامة أ.معتصم الميناوي، ومدير تعليم غرب غزة د.عبد القادر أبو علي، ومدير العلاقات العامة أ.مدحت الزطمة، ورئيس قسم التعليم الالكتروني د.أكرم فروانة.

بدوره، أوضح الميناوي أهمية تفعيل منظومة الإعلام المدرسي لايصال رسالة التربية السامية و اطلاع المجتمع الفلسطيني عما يدور في المدارس، خاصة وأن الميدان التربوي والمدارس تزخر بنشاطات بالغة الأهمية وعلى درجة عالية من التميز مثل التعليم الممتع ، والشراكة مع المجتمع، والمبادرات، وحملات القيم، والدروس التطبيقية، لافتاً إلى أن الوزارة ستعقد لقاءات مع جميع منسقي الإعلام في المديريات بهذا الخصوص.

وأشار الميناوي إلى أن الوزارة ومن خلال منظومة الإعلام المدرسي ستُسخر كافة منصات التواصل الاجتماعي مثل الواتس أب والفيسبوك وستنتج مختلف المواد الإعلامية للوصول إلى كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني وأولياء الأمور في خطوة تعزز الشراكة والاتصال مع مجتمعنا وجمهورنا وخدمة العملية التعليمية.

من جهته، أشاد أبو علي بهذا التوجه للوزارة موضحاً أن اطلاق الإعلام المدرسي ونشر فعاليات المدارس على أوسع نطاق من شأنه أن يقود إلى المزيد من التطوير في العملية التعليمية من خلال نقل وتعميم تجارب النجاح المدرسية وترسيخ العلاقة بين المدارس والمجتمع واظهار مدى تقدم المدارس وتطورها في وطننا خاصة في ظل الأنشطة التعليمية المتقدمة والمطبقة.

من ناحيته ، أوضح الزطمة أن من مهام منسقي الاعلام إنشاء مجموعات واتس اب لأولياء الأمور، والمساهمة والمشاركة في نشر الأنشطة والفعاليات المدرسية والفعاليات المرسلة من الوزارة على مجموعات الواتس اب لكل مدرسة، وموقع حاضنة الابداع، وشبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمدرسة، إضافة إلى أن من دورهم العمل على تفعيل مشروع المراسل المدرسي الخاص بإذاعة التعليم، لافتاً إلى أن العلاقات العامة وضعت برنامجاً تدريبياً متخصصا لكافة المنسقين.

من جهته، تحدث فروانة عن النتائج المهمة لموضوع الإعلام المدرسي على الصعيد التربوي، و موقع حاضنة الابداع التي أطلقتها الوزارة في وقت سابق لتجميع نشاطات المدارس موضحاً أهمية تفعيل الحاضنة ونشر نشاطات المدارس عليها بشكل يومي لكي يتم ترويجها عبر منسقي الإعلام وعبر الوزارة على أوسع نطاق.

وفي نهاية اللقاء فُتح باب النقاش والمداخلات من الحضور حول النشاطات والبرامج الإعلامية وخطوات العمل الإعلامي في هذا المجال.