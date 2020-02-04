الحكم المحلي تعقد الاجتماع الأول للجنة الوطنية العليا لمكافحة البعوض

غزة- الرأي

عقدت وزارة الحكم المحلي الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمكافحة البعوض وترأس الاجتماع م. محمد شلبي رئيس لجنة مكافحة البعوض في وزارة الحكم المحلي، وبمشاركة أعضاء اللجنة بحضور ممثلين عن وزارة الصحة وسلطة البيئة وممثل عن بلديات الوسطي وممثل عن بلديات الجنوب وممثل عن بلدية غزة وممثل عن بلديات الشمال وممثل عن وكالة الغوث .

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حيث تم مناقشة خطة العمل للعام 2020 وتوفير التمويل اللازم لأعمال اللجنة ،و. تكليف البلديات بإعداد خطة للمكافحة على أن تشمل هذه الخطة آليات العمل والاحتياجات وأماكن التوالد وبعض التفاصيل الأخرى.

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وطالبت اللجنة بمنع استخدام جهاز الفوجر ضمن المناطق السكنية المكتظة واستخدامه في المناطق الزراعية والمفتوحة فقط .

وتحدث م. محمد شلبي رئيس لجنة مكافحة البعوض في الاجتماع عن كيفية البحث عن تمويل اللجنة بكميات المبيد اللازمة لمكافحة حشرة البعوض وذلك من خلال الجهات المانحة من أجل توفير الاحتياجات المطلوبة لأعمال المكافحة (مواد – عمال)

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وختاما شكر م. محمد شلبي جميع المشاركين في الاجتماع وتمني للبلديات التوفيق في تقديم الخدمات للوطن والمواطن.