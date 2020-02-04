الحكم المحلي تناقش تطوير الإداء المالي للهيئات المحلية

غزة- الرأي

عقدت لجنة الاصلاح المالي للهيئات المحلية اجتماعها الأول بمقر وزارة الحكم المحلي، بحضور رئيس اللجنة أ. عطاف الكفارنة وبحضور عضوية أ. أكرم حجاج من الامانة العامة لمجلس الوزراء وبحضور مدراء الماليين لبديات الكبري بغزة .

ويهدف الإجتماع لتطوير الإداء المالي للهيئات المحلية من خلال برامج مالية موحدة ودارسة بنود الموازنات بشقيها الإرادات والمصروفات .

وأوضحت اللجنة انها ستعمل على كيفية العمل على زيادة بنود الإرادات وتخفيض النفاقات للهيئات المحلية وفق دراسات لواقع الهيئات المحلية بقطاع غزة .

يشار إلى أن النظام يتوافق مع سياسة وزارة الحكم المحلي الهادفة الى تطوير الأداء المالي والمحاسبي في الهيئات المحلية.