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"التعليم" تفتتح دورة إعلامية متخصصة لمشرفي الكشافة

04 شباط / فبراير 2020 01:46

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غزة- الرأي

 افتتح المعهد الوطني للتدريب التربوي بالتعاون مع إدارة الأنشطة وإدارة العلاقات الدولية والعامة بوزارة التربية والتعليم العالي دورة تدريبية في مجال الإعلام لمشرفي الكشافة على مستوى مديريات التعليم بمحافظات غزة بواقع 15 ساعة تدريبية، بحضور  مدير عام العلاقات الدولية والعامة أ. معتصم الميناوي، ومدير الإدارة العامة للأنشطة والتقنيات د. أحمد أبو ندى، ومدير المعهد التربوي د. علي أبو سعدة، ومدير دائرة الكشافة أ. ومحمد المزين.

وتهدف الدورة لصقل قدرات المشرفين في المجال الصحفي والإعلامي بجميع مجالاته، حيث سيتلقى المشاركون عدة مهارات تدريبية في مجال فن الكتابة الصحفية وتحرير الأخبار وتحرير التقارير والقصص الصحفية وفن التصوير التلفزيوني وفن التصوير الفوتوغرافي ومهارات العمل على شبكات التواصل الاجتماعي، والتصميم والمونتاج على الموبايل.

وتأتي الدورة ضمن توجهات الوزارة التطويرية ورفع قدرات جميع العاملين في مختلف القطاعات التربوية.

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