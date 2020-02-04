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وكيل وزارة النقل والمواصلات يزور بلدية غزة

04 شباط / فبراير 2020 01:49

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غزة- الرأي

زار وفد من وزارة النقل والمواصلات ممثلاُ بوكيل الوزارة اللواء صلاح الدين أبو شرخ وبمشاركة رئيس قطاع الترخيص م. حسن عكاشة ورئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية أ. معين قويدر بلدية غزة حيث كان في استقبالهم رئيس البلدية د.م يحيى السراج وعدد من أعضاء المجلس البلدي لمناقشة عدد من القضايا.
بدوره، أكد أبو شرخ على الدور الكبير الذي تقوم به بلدية غزة في تطوير مشاريع البنية التحتية في مدينة غزة، لافتاً أن وزارة النقل والمواصلات تعمل بشكل مباشرو مستمر مع كافة بلديات محافظات قطاع غزة بما يخدم المواطن الفلسطيني.
وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من المشاريع التي تخص الجانبين كمشكلة الازدحام المروري الذي تعاني منه مدينة غزة والاتفاق على إيجاد حلول مناسبة بالتعاون مع كافة المؤسسات الحكومية والأهلية للتخفيف من الازدحام المروري خاصة على المفترقات الرئيسية والمهمة مثل مفترق الشجاعية ومفترق جامعة الأزهر.
كما تم التطرق إلى المشاريع الحيوية في ميناء غزة البحري والعمل على إنجازها ومناقشة إقامة مشروع كبير لحسبة السمك.
 

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