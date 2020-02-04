مدرسة خليفة بن زايد الثانوية للبنين تكرم الأوائل من طلابها

غزة- الرأي

أقامت مدرسة خليفة بن زايد الثانوية احتفالًا للطلاب المتفوقين في الفصل الدراسي الأول، بعنوان "فوج القمة"، وذلك بمشاركة مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. نبيل العرابيد، وعدد من رؤساء الأقسام بالمديرية، ومدير المدرسة أ. محمود فارس، و عن مجلس أولياء الأمور الأعلى أ. عادل سويلم، و ثلة من المجتمع المحلي، ومعلمي المدرسة وطلابها.

بدوره، رحب أ. فارس بالحضور جميعاً، مهنئاً الطلاب المتفوقين بهذا الإنجاز الذي ما كان ليتحقق لولا تظافر جهود الهيئة التدريسية، وأولياء الأمور، والطلاب، مشيداً بدور الإدارة التعليمية الفاعل، ومتابعتها الحثيثة لسير العملية التعليمية في المدرسة وتلبية احتياجاتها بشكل مستمر.

من جهته ، هنأ أ. العرابيد الطلاب المتفوقين، داعياً إياهم لمواصلة هذا التفوق في الفصل الدراسي الثاني والعمل بجد لتحصيل أعلى الدرجات، ووجه التحية لإدارة المدرسة وهيئتها التدريسية، مؤكداً على أهمية تطبيق الأساليب التربوية الحديثة في المدارس، مثل التعليم الممتع، والتعليم النشط، والتقويم الواقعي، لتطوير العملية التربوية، مما يحقق الفائدة المرجوة للطلاب في حياتهم اليومية، وعدم الاعتماد على الحفظ والتلقين فقط.

من ناحيته ، القى كلمة أولياء الأمور أ. سويلم شكر فيها الإدارة التعليمية والمدرسة والمجتمع المحلي والطالبات، مؤكداً أن هذا الإنجاز هو حصيلة التعاون المثمر بين هذه الجهات الأربع، داعياً لضرورة استمرار هذا التعاون وزيادته بما يخدم المصلحة العامة للطلاب.

هذا وتخلل الحفل مجموعة من الفقرات الفنية الشيقة التي قدمتها الطالبات، وفي الختام تم توزيع شهادات التقدير، مع أطيب التمنيات بدوام التوفيق والتفوق