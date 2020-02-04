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آلية السفر عبر معبـر رفح يوم غدٍ الأربعاء

04 شباط / فبراير 2020 01:56

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غزة- الرأي

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني أن السفر ليوم غدٍ الأربعاء 5 فبراير، سيكون للحافلات التاسعة وحتى الثانية عشرة (الرقم 100) من كشف (2020/3).

ودعت المسافرين إلى التواجد الساعة 6:30 صباح الثلاثاء، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

ونوهت إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

وأكدت على أن إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر، مشيره إلى أنه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط.

وشددت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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