وزارة الاتصالات تصدر تقريراً بأهم إنجازاتها خلال يناير 2020

غزة- الرأي

أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقريراً تضمن ابرز انجازاتها خلال شهر يناير المنصرم وذلك على صعيد قطاعات عملها الثلاث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد .

وذكرت الوزارة في تقريرها أن خلال شهر يناير تم إعداد الخطة التشغيلية للوزارة ، كما تم البدء بتنفيذ مقترح جائزة أفضل خدمة الكترونية حكومية سنوية والبدء بإجراءات خصخصة إدارة وتشغيل بنك البريد و إعداد وثيقة المبادرات للوزارة .

وأوضحت الوزارة في تقريرها انه تم إطلاق خدمة التبرع من المستحقات لصالح الاسر المتعففة ، وتم تطوير نظام إدارة معارض ومحلات بيع وصيانة الهواتف المحمولة، كما تم تحديث الإصدار الثاني من لوحة التحكم الخاصة بالبوابة الحكومية للخدمات الالكترونية" البوابة" .

وبين التقرير انه تم منح الوزارات والمؤسسات الحكومية حسابات خاصة لتحديث دليل الخدمات الخاص بكل وزارة، و إنشاء ونشر استبيانات الكترونية عبر نظام إدارة النماذج الحكومية عدد"3" وبحسب التقرير فقد تم البدء بتطوير الإصدار الثاني من تطبيق بريدي على الأجهزة الذكية، وخدمة الدفع من خلال الحساب على تطبيق بنكي اون لاين، و إجراء الفحص الفني والتجريبي لإطلاق الإصدارالأول من منظومة الاستعلام الحكومي .

وقالت الوزارة انه تم تزويد الوزارات والمؤسسات الحكومية بآلية استخدام نظام الدخول الموحد في التحقق من الحسابات في تطبيقات الهواتف الذكية كما واصلت الوزارة تعزيز التحول الالكتروني في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعدد من المؤسسات والوزارات الحكومية .

ونوهت الوزارة في تقريرها الى انه تم تقييم ومتابعة طلبات الوزارات الخاصة بخدمة الـ BSA حيث تم تركيب ورفع سرعة وفصل وتثبيت عنوان لخطوط عدد(50) ، كما تم تقييم ومتابعة طلبات الوزارات الخاصة بخدمة الـ VPN حيث تم تركيب متابعة وإصلاح عطل خطوط عدد (11)، فيما تم تجهيز خوادم افتراضية عدد(1) وتجهيز نطاقات DNS عدد(5)،حجز استضافة جديده عدد(5)، وانجاز (220) طلبا للدعم الفني ، وبلغ عدد عمليات الاستعلامات عن البيانات الحكومية (17) مليون استعلام، وبلغ عدد معاملات نظام الدفع الإلكتروني المركزي (43,072)، وبلغ عدد مرات استخدام التسجيل الموحد (1.6) مليون مره.

و بين التقرير أنه تم إعداد خطة عمل لتنفيذ جولات لقياس كثافة القدرة الكهرومغناطيسية ومنح 17 موافقة للمواقع الراديوية وربطها مع منظومة GIS، وإصدار عدد 14 رخصة وموافقة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والموافقة على حملة تركيبات على سرعات خط النفاذ عدد(1)،و فحص فلتره الشبكات بواقع (25) شبكة من المواقع الاباحية، وإصدار رخصة تقديم خدمة الانترنت عبر تقنية wifi عدد (2)، وكذلك إصدار رخصة تقديم خدمة نقل وتداول البريد السريع عدد (2) ،اصدار شهادة تسجيل (1)، و تنفيذ زيارات ميدانية وكشف فني لخدمات الهاتف المحمول والبث عدد (13)، وتخصيص عدد(4) قنوات ترددية لخدمات البث.

وبين التقرير انه تم صرف المنحة الأميرية القطرية لعدد (70,000) وتفعيل خدمة الاستعلام للمستفيدين لمدة خمسة ايام .

و أشارت الوزارة الى انه تم تقديم خدمات مالية ومصرفية حيث بلغ معاملات المقبوضات (14,214) معاملة ،ومعاملات المسحوبات(2,815) معاملة ، ومعاملات صرف الرواتب (36,634) معاملة .

وبلغ عدد معاملات الخدمات بريدية (بعائث وطرود وصناديق مخصوصة)عدد (8,631) كما تم استقبال ومعالجة عدد (3000) من استفسارات و دعم فني للمواطنين من خلال الاتصال على الرقم المجاني 1800-101-102 واستقبال عدد (6) شكاوى في مجال عمل الوزارة .

و بينت الوزارة انه تم عقد دورة SPSS لعدد (12) من موظفي المجلس الأعلى للقضاء ، ودورة فن التعامل مع الجمهور لعدد(16) من موظفي وزارة الداخلية الشق المدني ، و المشاركة في دورة GIS "نظم المعلومات الجغرافية" في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، وتم تدريب عدد(9) من خريجي الجامعات في مجال عمل الوزارة ، كما تم عقد( 7) اجتماعات مع الشركاء وتشكيل (13 ) لجنة لتنظيم العمل داخل الوزارة، واعداد المخطط الزمني لتفعيل نظام الذمة الحكومي.