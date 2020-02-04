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تعليم شرق خان يونس ينظم سلسلة دورات إسعافات أولية

04 شباط / فبراير 2020 02:08

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غزة- الرأي

شرع قسم الصحة المدرسية بمديرية التربية والتعليم – شرق خان يونس بتنظيم دورات في الإسعافات الأولية للجنة الصحية في مدارس المرحلتين العليا والثانوية، بالتعاون مع جمعية وطن الشبابي، حيث تم تنفيذ دورة بمدرسة بني سهيلا الثانوية للبنين، بحضور رئيس شعبة الصحة المدرسية أ. ضياء الأغا، ومنسق الصحة المدرسية أ. محمد أبو عيد، ومدرب الدورة من جمعية وطن المسعف إبراهيم أبو سعادة.

وقد تناولت الدورة أساسيات الإسعافات الأولية المختلفة، خاصة كيفية التعامل مع حالات النزيف الناتج عن الجروح، والتعامل مع الحروق بدرجاتها المختلفة، وحالات الإغماء، والكسور، حيث قام الفريق بتدريب عملي حول كيفية تطهير الجروح وتضميدها، وذلك بإشراف منسق الصحة المدرسية وبمشاركة طلبة اللجنة الصحة المدرسية بالمدرسة.

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