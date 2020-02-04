"الأشغال" تفتح طريق ين مدينة حمد السكنية وحي الأمل في خانيونس

غزة- الرأي

شرعت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالتعاون والتنسيق مع سلطة الأراضي وبلدية خانيونس وصندوق مدينة سمو الشيخ حمد السكنية، بشق طريق ( 106) يصل بين مدينة حمد وحي الأمل في خانيونس بطول 1600متر وبعرض 40 متر .

وقال م. ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس سلطة الأراضي ماهر أبو صبحة ورئيس بلدية خانيونس م. علاء البطة – إننا اليوم نشرع بشرع طريق مهم لمدينة سمو الشيخ حمد السكينة وهو طريق (106) الذي يربط المدينة بحي الأمل في خانيونس حيث يسهل وصول المواطنين إلى وسط خانيونس ويخفف عنهم في الوصول إلى المدراس والمؤسسات الخدماتية في خانيونس .

وشكر م. سرحان دولة قطر الشقيقة واللجنة القطرية وصندوق مدينة حمد السكنية على تمويل شق هذا الشارع الحيوي لسكان المدينة .

وأعلن م. سرحان أنه قريبا سيتم البدء ببناء العيادة الصحية لمدينة حمد السكنية حيث تم تخصيص مبلغ مالي لها وتحديد المكان ومخططات العيادة.

وألقى رئيس سلطة الأراضي أ. ماهر أبو صبحة كلمة أكد فيها على أهمية هذا الشارع الذي يربط مدينة حمد السكنية في حي الأمل في خانيونس وأن سلطة الأراضي ذللت العقبات أمام شق هذا الشارع .

من جهته، أكد م. علاء البطة رئيس بلدية خانيونس على أن هذا الشارع سيسهم في تقريب المسافة بين مدينة حمد السكنية وحي الأمل وسيسهل على المواطنين قضاء احتياجاتهم اليومية، موجها شكره للجنة القطرية ووزارة الأشغال العامة والإسكان وسلطة الأراضي على جهودهم في هذا المشروع.