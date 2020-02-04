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الاتحاد الأوروبي يرفض أجزاء من "صفقة ترامب"

04 شباط / فبراير 2020 05:21

 رفض مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خوسيب بوريل، اليوم الثلاثاء، أجزاء من خطة ترامب الأمريكية التي تشمل احتفاظ سلطات الاحتلال بمستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة، قائلا إن مقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخالف "المعايير المتفق عليها دوليا".

وترفض حكومات الاتحاد الأوروبي الاعتراف بالمستوطنات الإسرائيلية على الأراضي المحتلة في حرب 1967، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان، فيما أعاد بوريل اليوم التأكيد على هذا الموقف.

وقال في بيان إنه لا يمكن لأي خطوات باتجاه الضم، إذا نُفذت، أن تمر دون منازع، في تشديد للهجة الاتحاد الأوروبي الرافضة لخطة ترامب مقارنة بموقف التكتل عند إعلان الخطة الشهر الماضي.

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