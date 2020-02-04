فرواتنة: اعتقال 9 مواطنين من غزة خلال يناير المنصرم

رام الله - الرأي:

قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة، عبد الناصر فروانة، إن سلطات الاحتلال اعتقلت (9) فلسطينيين من قطاع غزة خلال شهر كانون ثاني -يناير الماضي.

وأوضح فروانة أن (7) منهم تم اعتقالهم بعد اجتيازهم للحدود الشرقية والشمالية للقطاع باتجاه الأراضي المحتلة عامة 1948، بالإضافة الى اثنين آخرين تم اعتقالهما منتصف الشهر على حاجز بيت حانون -إيرز، وهما: المواطن وليد ديب وتم اعتقاله أثناء سفره الى جسر الكرامة، ومازال معتقلا والثاني: التاجر صلاح القرا من خانيونس بعد إجراء مقابلة في المعبر، والذي تم الافراج عنه بعد أسبوعين من اعتقاله.

وذكر أنه لم يُسجل خلال الشهر الماضي اي حالة اعتقال للعاملين في مهنة الصيد.

وجدد فروانة دعوته للفصائل والمؤسسات المعنية ووسائل الاعلام المختلفة بضرورة الاهتمام بتثقيف المواطنين كافة وتوعيتهم بظروف الاعتقال وما يمكن أن يتعرضوا له بعد الاعتقال، وتحصينهم وتسليحهم بأدوات المواجهة والصمود تجنبا لمخاطر الاعتقال وآثاره وحماية للفرد والأسرة والمجتمع الفلسطيني.

وأكد أن كافة المعطيات والوقائع تؤكد على أنه ليس هناك من مواطن فلسطيني بمنأى عن الاعتقال، وبالتالي من الواجب تثقيف الجميع وتحصينهم من مخاطر الاعتقال وتأثيراته.