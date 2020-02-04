منخفض جوي شديد البرودة يبدأ الخميس

رام الله - الرأي:

من المتوقع أن تتأثر فلسطين نهاية الأسبوع الحالي بمنخفض جوي شديد البرودة قادم من شمال شرق القارة الأوروبية عبر الأراضي الأوكرانية؛ ثم إلى البحر الأسود فتركيا ثم نحو جزيرة قبرص وشرق البحر الأبيض المتوسط.

وقال موقع طقس فلسطين المتخصص، إن المنخفض القطبي القادم يتزامن مع تدفق رياح قطبية شديدة البرودة ستعمل على انخفاض كبير في درجات الحرارة التي ستكون دون معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بحدود 6-8 درجات مئوية دفعة واحدة.

ويبدأ تأثر البلاد بهذا المنخفض مع ساعات المساء من يوم الخميس وفجر يوم الجمعة الذي سيكون بارداً جداً وماطراً بمشيئة الله تعالى.

ومن المتوقع أن يشهد الجزء الثاني من المنخفض خاصة الفترة الممتدة بين مساء الجمعة ومساء يوم السبت، تدحرج إضافي على درجات الحرارة وقد تتأثر القمم العالية بأجواء ثلجية لتتساقط معها زخات مطرية مخلوطة بالبرد والثلوج الذائبة، وتتأثر البلاد بأجواء أكثر برودة مع نهاية المنخفض.

وسيشمل المنخفض القادم شامل لكافة المناطق الشمالية والوسطى وصولاً الى شمال النقب.

البرودة المصاحبة للمنخفض الجوي عالية ولكنها غير كافية للتساقط الثلجي المثالي الإ للجبال التي ترتفع 1200 متر وربما أقل بقليل والجبال الفلسطينية العالية ستكتفي برؤية الثلوج المتطايرة إن لم تتحسن العديد من القيم الهامة الضرورية.

وسيشهد جبل الشيخ سيشهد عاصفة ثلجية قوية وقوية جداً، وسيحمل المنخفض معه رياح قوية وعاصفة أحياناً.

بعد نهاية المنخفض الجوي ستشهد البلاد حالة إنجماد قوي من المبكر الحديث عنها.

وفيما يلي حالة الطقس اليوم الثلاثاء وغدا: