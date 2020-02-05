الطقس: أجواء صافية معتدلة وارتفاع بدرجات الحرارة

رام الله – الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، صافياً بوجه عام معتدلا نهارا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو هذه الليلة غائماً جزئيا وبارداً نسبيا إلى بارد، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وقالت دائرة الأرصاد، إن الجو يكون غدا الخميس غائماً جزئيا وبارداً نسبياً نهارا، وفي ساعات الليل تسقط أمطار متفرقة على فترات خاصة فوق المناطق الشمالية والوسطى، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وتتأثر البلاد الجمعة بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويصبح الجو شديد البرودة وماطرا وعاصفا، وتسقط أمطار متفرقة على فترات على معظم المناطق تشتد خلال ساعات المساء والليل وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر عالي ارتفاع الموج.

ويستمر تأثر البلاد السبت بالمنخفض الجوي، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، ويستمر الجو شديد البرودة وماطرا وعاصفا، وتسقط الأمطار على كافة المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر عالي ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تدني مدى الرؤية الافقية.