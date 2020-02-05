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قرية هنغارية تحتضن أكبر كتاب مصنوع يدوياً

05 شباط / فبراير 2020 08:46

قرية هنغارية تحتضن أكبر كتاب مصنوع يدوياً
قرية هنغارية تحتضن أكبر كتاب مصنوع يدوياً

تشتهر قرية "شنبتري" الجذابة التي يسكنها حوالي 300 شخص وتقع في شمال هنغاريا، بأنها موطن لأكبر كتاب مصنوع يدوياً في العالم، يبلغ وزنه 1.4 طن ومصنوع من جلد 13 بقرة أرجنتينية.
تم الانتهاء من أكبر كتاب مصنوع يدوياً في العالم في 2010، من قبل الأب والابن بيلا فارغا وغابور فارغا، وهما محترفان في فن صناعة الورق التقليدي.
وقد تم تصميم الكتاب باستخدام تقنيات ربط الكتب التقليدية المعدلة، وهو معروض حالياً في معمل الورق في شنبتري، حيث يعرض بيلا وغابور فارغا مهاراتهما في صنع الورق للزوار.
يبلغ حجم الكتاب 4.18 م × 3.77 م، ويبلغ وزنه الإجمالي 1420 كيلوغراماً، ويحتوي على 346 صفحة مطبوعة مع معلومات عن النباتات والحيوانات المحلية.
وقال بيلا فارغا البالغ من العمر 71 عاماً: "يعتبر الكتاب فريداً من نوعه، ليس بسبب حجمه فحسب، ولكن بسبب طريقة صناعته، والجلد المستخدم في غلافة الذي تم استيراده من الأرجنتين".
يذكر بأن عملية إنشاء الكتاب استغرقت جهداً كبيراً، حيث تم استيراد الورق من معمل ورق نمساوي، وتمت طباعته على طابعة صناعية كبيرة تستخدم في صنع اللوحات الإعلانية، بحسب ما نقل موقع "أوديتي سنترال" الإلكتروني. 

hqdefault قرية هنغارية تحتضن أكبر كتاب مصنوع يدوياً
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