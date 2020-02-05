قطة بأصابع زائدة في مخالبها تبحث عن منزل

"قطة بأصابع زائدة في مخالبها، وقطة دائمة العبوس".. عروضات تبنّي قطط بمواصفات غريبة بدأت تلقى رواجاً كبيراً بين هواة تربية الحيوانات الأليفة وتحظى باهتمام الصحف الأجنبية، حيث يتهافت الكثيرون على التقدم بطلبات لاحتضانها بعدما جذبتهم طباعها الغريبة أو شكلها النادر التي تذكرها مراكز إيواء الحيوانات في تفاصيل إعلانات التبني.

وكان "بيرديتا" الملقب بـ "أسوأ قطة في العالم" حصلت أمس السبت على نهاية سعيدة بعثورها على عائلة تتبناها، بعدما نشر مركز رعاية للقطط في ولاية كارولينا الشمالية إعلاناً مثيراً على فيس بوك قبل أسبوعين يعرض تبنيها مجاناً، حيث جذبت "سلوكياتها السيئة" المذكورة بتفاصيل الإعلان 175 شخصاً تقدم بطلب التبنّي.

ومن أكثر الأمور الغريبة في إعلان التبنّي الذي نشره مركز الإيواء الأمريكي حين وصفها بشكل صريح بأنّها "أسوأ قطة في العالم" مفسراً أنه "يصعب النظر إلى وجهها من شكلها الكئيب المخيف، لدرجة تجعلك تكره حياتك إذا حدّقت بها مطولاً".

أما الإعلان الجديد اليوم فجاء من مركز إيواء بريطاني الذي عرض للتبنّي قطة تمتلك 22 إصبعاً في مخلبيها بسبب حالة خلقية وراثية نادرة جعلتها تولد بعدد أصابع يتخطى الرقم الطبيعي بين القطط والبالغ 18 إصبعاً.

وذكرت صحيفة ميترو البريطانية اليوم أن القطة البالغة 6 سنوات معروضة للتبنّي بعدما وصلت إلى مركز تبنّي حماية القطط في مدينة نيوبري البريطانية بسبب استغناء صاحبتها القديمة لأنها لم تعد تستطيع رعايتها.

وعن مواصفات القطة، تقول جيني ووريور مساعدة رعاية القطط في مركز التبني البريطاني: "إنها محبوبة جداً وتحب قضاء معظم الوقت في اللعب بكرات التنس، نحب أن نسمع من أي شخص يرغب في منح القطة الرائعة منزلاً دافئاً".