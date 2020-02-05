تنتزع خصلات شعرها 100 مرة يومياً بسبب هذه الحالة

طوال السنوات الماضية، عانت شابة بريطانية في مقتبل العمر، من اضطراب صحّي نادر، يجعلها تنتزع خصلات من شعرها 100 مرة في اليوم.



عانت بيثاني ستيوارت (19 عاماً) التي تنحدر من منطقة بورت غلاسغو الأسكتلندية، من اضطراب صحّي نادر يدعى ترايكلومومانيا، يدفعها إلى انتزاع خصلات شعرها بشكل متكرر، خلال 8 سنوات.



ولتجبر نفسها على التخلص من هذه الحالة، وإخفاء البقع الخالية من الشعر في رأسها، عمدت بيثاني إلى حلق شعرها بالكامل.



وتنوي بيثاني الآن رفع مستوى الوعي حول مرض ترايكلومومانيا، المعروف باسم تريتش، ومساعدة الآخرين الذين يعانون من حالات مشابهة.

وبحسب صحيفة ميرور أونلاين البريطانية، فإن المرضى الذين يعانون من هذه الحالة يعمدون إلى انتزاع الشعر من رؤوسهم أو رموشهم أو حاجبيهم أو شعر الوجه، للتخفيف من مشاعر التوتر والقلق لديهم.



وعلى الرغم من حالتها الصحية، تدرس بيثاني الآن العلوم الاجتماعية في كلية ويست كوليدج في اكستلندا، وتعمل بدوام جزئي في مطعم بيرغر كينغ، وتنوي أن تمارس السياسة في المستقبل.