وكالة الرأي الفلسطينية آيسر تطرح مجموعة أجهزة تتناسب مع قطاع التعليم في المنطقة وكالة الرأي الفلسطينية (بالصور): مدن مهجورة تعتبر الأكثر غموضا حول العالم وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 15 مواطنًا بالضفة بينهم رئيس بلدية وكالة الرأي الفلسطينية الفرق بين الانحراف والحول وكالة الرأي الفلسطينية بحرية الاحتلال تهاجم الصيادين ببحر بيت لاهيا وكالة الرأي الفلسطينية تنتزع خصلات شعرها 100 مرة يومياً بسبب هذه الحالة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية قطة بأصابع زائدة في مخالبها تبحث عن منزل وكالة الرأي الفلسطينية قرية هنغارية تحتضن أكبر كتاب مصنوع يدوياً وكالة الرأي الفلسطينية هل استخدام أوانى المطبخ البلاستيكية يشكل خطرا على الصحة؟
أخبار » الأسرة و المجتمع

الفرق بين الانحراف والحول

05 شباط / فبراير 2020 08:55

يخلط الكثير من الأشخاص بين الانحراف والحول الذي قد يصيب العين ، لكن في الحقيقة هناك اختلاف واضح بينهما من حيث الأسباب والأعراض والعلاج ، ولكن يتشابه كلاهما في أنهما يسببان إزعاجًا شديدًا للشخص في الرؤية ، وكذلك من حيث المظهر ، وإليك الفرق بين الانحراف وال
يخلط الكثير من الأشخاص بين الانحراف والحول الذي قد يصيب العين ، لكن في الحقيقة هناك اختلاف واضح بينهما من حيث الأسباب والأعراض والعلاج ، ولكن يتشابه كلاهما في أنهما يسببان إزعاجًا شديدًا للشخص في الرؤية ، وكذلك من حيث المظهر ، وإليك الفرق بين الانحراف وال

يخلط الكثير من الأشخاص بين الانحراف والحول الذي قد يصيب العين ، لكن في الحقيقة هناك اختلاف واضح بينهما من حيث الأسباب والأعراض والعلاج ، ولكن يتشابه كلاهما في أنهما يسببان إزعاجًا شديدًا للشخص في الرؤية ، وكذلك من حيث المظهر ، وإليك الفرق بين الانحراف والحول بالتفصيل .


 
انحراف العين
انحراف العين أو الاستجماتيزم من الاضطرابات الشائعة التي تسبب عدم وضوح الرؤية ، وينتج عن وجود عدم انتظام في شكل القرنية ، أو عن انحناء العدسة إلى داخل العين ، مما يسبب عدم قدرة شبكية العين من التركيز الصحيح على الأشياء ، وبالتالي لا يستطيع الشخص أن يرى بوضوح ، مما يسبب شعور دائم بعدم الراحة ، بالإضافة إلى الصداع المزمن . 

ومن الشائع أن يكون الاستجماتيزم مصاحبًا لمشاكل أخرى في الرؤية مثل قصر أو طول النظر ، وهو ما يسبب خلل بانكسار الضوء وتشوش الرؤية ، وتتعدد أسباب الاستجماتيزم فمن الممكن أن ترجع إلى العوامل الوراثية ، أو تقدم العمر ، أو عيب خلقي أثناء الولادة . 

اسباب انحراف العين
إليك أبرز الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بانحراف العين ، وهي :

انحناء القرنية والعدسة عن الضوء .
عدم قدرة العين على تركيز أشعة الضوء على نقطة واحدة .
التعرض لإصابة في العين .
الخضوع لعملية جراحية .  
وقد يصاب الشخص بانحراف العين بسبب حالة مرضية نادرة تسمى القرنية المخروطية ، وفيها تكون القرنية لها شكل مخروطي ، مما يسبب انحراف النظر بدرجة كبيرة ، وينتج عن ذلك ضعف شديد في الرؤية ، وقد يصل الأمر إلى إجراء عملية زرع قرنية لكي يستطيع الشخص أن يرى بوضوح . 

اختبارات درجة انحراف النظر
ومن أهم الاختبارات التي يستخدمها الطبيب لتحديد درجة انحراف النظر ، وتأكيد الإصابة بالاستجماتيزم :

اختبار حدة البصر
وفيه يطلب فيه الطبيب أن يقوم المريض بقراءة بعض الحروف الوجود على مسافات محددة ، لكي يستطيع معرفة حدة البصر لديك . 

اختبار قياس القرنية
وفيه يقيس الطبيب مدى تقوس القرنية عن طريق تركيز الضوء على القرنية وقياس الانعكاس الذي يحدث ، مما يساعد على تحديد مقاس العدسات اللاصقة الملائم . 

اختبار الانكسار
يستخدم فيه الطبيب مجموعة من العدسات لقياس مدى تركيز الضوء ، باستخدام أداة للإضاء يتم حملها باليد ، لتقييم قدرة العين على التركيز ، ثم يتم تحديد العدسات الأفضل لك ، والتي تتيح رؤية واضحة ومميزة . 

وتساعد الاختبارات السابقة على توفير تقييم شامل عن حالة العين ، ودرجة انحراف النظر ، وما هي الوسيلة الأمثل التي يتطلبها الأمر لعلاج انحراف العين ، والتمكن من الرؤية بشكل جيد وواضح . 

علاج انحراف النظر
تشخيص انحراف النظر يجب إجراء فحص بصري كامل ، ويوصي الطبيب بارتداء النظارات أو العدسات اللاصقة لتصحيح الاستجماتيزم ، التي تتيح تغيير دخول الضوء إلى العيون.

ومن الممكن أيضًا علاج انحراف النظر عن طريق استخدام سلسلة من العدسات اللاصقة التي تم تصنيعها لعلاج انحناء القرنية ، أو استخدام الجراحة بالليزر ، والذي يقوم بالتخلص من  بعد أنسجة العين .

حول العين
هو أحد مشكلات النظر التي يحدث فيها محاذاة للعين بطريقة خاطئة وتذهب في اتجاهات مختلفة ، حيث يكون أحد العينين في وضع مستقيم ، بينما تتحول العين الأخرى إلى الداخل أو الخارج أو إلى أعلى أو أسفل . 

ويعد الحول من اضطرابات العين الشائعة التي تصيب الأطفال ، حيث كشفت دراسة أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية أن 4% من الأطفال يصابون بالحول سواء بمجرد ولادتهم ، أو بعد مرور بعد السنوات . 

اسباب الحول
هناك 6 عضلات تتحكم في حركة العين ، الأولى تتحكم في حركة العين إلى اليمين ، والثانية تتحكم في حركتها إلى اليسار ، أما الـ 4 أعضاء الآخرين فهم مسئولين عن تحريك العين إلى الأعلى والأسفل وفي الزوايا المختلفة . 

ولكي تتحرك العين وتركز على هدف واحد لابد أن تكون عضلات العين مركزة على هدف محدد ، وأن تعمل جميع العضلات بشكل متوازن ، بحيث يتم التنسيق بينهما مما يسبب الرؤية بوضوح ، والمتحكم الأساسي في هذه العضلات هو المخ . 

ولكي يرى الإنسان بطريقة طبيعية يجب أن يكون لدى العينين تركيزًا واحدًا على نفس الهدف ، ثم تصل إشارة إلى المخ ، الذي بدوره الصورتين ضمن صورة واحدة ثلاثية الأبعاد ، والتي تخلق تصور عميق للأشياء .

وإذا كان هناك عين واحدة لديها محاذاة غير صحيحة ، يتم إرسال صورتين مختلفتين إلى المخ ، مما يجعل الشخص يرى الأشياء بصورة غير صحيحة ، وفي أغلب الأحيان يكون لدى الأشخاص البالغين المصابين بالحول رؤية مزدوجة لأن المخ قد تأقلم على تلقي صورًا من العينين ، ولا يمكنه تجاهل الصورة من العين المصابة بالحول . 

ويشيع إصابة الأطفال بالحول إذا كانوا يعانون من الإصابة بأحد الاضطرابات التالية التي لها علاقة بالمخ ، وهي : 

علاج الحول
من الممكن علاج الحول إذا تم اكتشافه مبكرًا خلال السنوات الأولى من عمر الشخص ، ويكون ذلك عن طريق ترقيع العين ، أو تشويش العين السليمة لتقوية الرؤية في العين الأخرى . 

أما في حالة عدم علاج الحول خلال المراحل العمرية الأولى ، فمن الممكن أن يصاب الشخص بالحول طوال العمر ، ولا يستطيع أن يرى بشكل واضح وصحيح ، لذا يجب أن يحرص الآباء على فحص نظر أولادهم خلال المراحل العمرية الأولى لكي يتم اكتشاف أي مشاكل بصرية يعانون منها ، وإخضاعهم للعلاج المناسب الذي يساعدهم على الرؤية بشكل سليم .

ومن الهام والضروري إجراء فحص كل عام للتأكد من عدم وجود مشاكل في النظر أو العين ، والاطمئنان على الحالة الطبيعية للجهاز البصري ، والحصول على العلاج المناسب لأي اضطراب قد تظهر الإصابة به ، لتفادي حدوث أي مضاعفات أو تطورات قد تؤدي إلى المعاناة من مرض دائم لا يمكن علاجه ، أو إضعاف النظر تدريجيًا . 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير "توزيع "نظارات طبية" على محتاجين في قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟