وكالة الرأي الفلسطينية آيسر تطرح مجموعة أجهزة تتناسب مع قطاع التعليم في المنطقة وكالة الرأي الفلسطينية (بالصور): مدن مهجورة تعتبر الأكثر غموضا حول العالم وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 15 مواطنًا بالضفة بينهم رئيس بلدية وكالة الرأي الفلسطينية الفرق بين الانحراف والحول وكالة الرأي الفلسطينية بحرية الاحتلال تهاجم الصيادين ببحر بيت لاهيا وكالة الرأي الفلسطينية تنتزع خصلات شعرها 100 مرة يومياً بسبب هذه الحالة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية قطة بأصابع زائدة في مخالبها تبحث عن منزل وكالة الرأي الفلسطينية قرية هنغارية تحتضن أكبر كتاب مصنوع يدوياً وكالة الرأي الفلسطينية هل استخدام أوانى المطبخ البلاستيكية يشكل خطرا على الصحة؟
أخبار » الأخبار الحكومية

الصحة: السرطان المسبب الثاني للوفاة في الضفة

05 شباط / فبراير 2020 10:00

رام الله – الرأي:

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، أن مرض السرطان لا يزال المسبب الثاني للوفاة في فلسطين، بعد أمراض القلب.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، لمناسبة اليوم العالمي للسرطان، إلى أن سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان شيوعا في الضفة الغربية، ثم سرطان القولون، ويليه سرطان الرئة.

وقالت، إن مجموع حالات السرطان المبلغ عنها في محافظات الضفة الغربية خلال عام 2018 بلغت 3483 حالة، من هذه الحالات 3106 حالات تم تشخيصها خلال 2018 و377 حالة من سنوات سابقة، مشيرة إلى أن إحصائيات عام 2019 لا تزال قيد الإعداد.

وأوضحت، أن التحويلات الطبية لمرضى السرطان إلى خارج مراكز الوزارة تأتي في المرتبة الأولى من حيث التكلفة، وفي المرتبة الثانية من عدد المرضى المحولين خلال العام 2019.

في السياق، حذرت منظمة الصحة العالمية من احتمال زيادة عدد الإصابات بمرض السرطان في العالم، خلال العقدين القادمين، بنسبة 60 بالمئة.

وأضافت المنظمة، في تقرير لها، أن 81 بالمئة من هذه الزيادة ستحدث في البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل.

وأرجعت ذلك إلى أن هذه الدول اضطرت إلى تركيز مواردها الصحية المحدودة لمحاربة الأمراض المعدية، وتحسين صحة الأم والطفل، بينما الخدمات الصحية غير مجهزة للوقاية من السرطان وتشخيصه وعلاجه.

ودعت المنظمة إلى التوسّع في الخدمات الخاصة بالسرطان في البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير "توزيع "نظارات طبية" على محتاجين في قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟