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المنظومة الأمنية الإسرائيلية منشغلة لحد كبير بقوة حماس

05 شباط / فبراير 2020 10:05

كشف المراسل العسكري لصحيفة معاريف "تال ليف رام"، النقاب عن انشغال المنظومة الأمنية والإسرائيلية بشكل كبير فيما يخص القوة العسكرية لحركة حماس في قطاع غزة.

وأوضح مراسل الصحيفة العبرية، أن قوة حماس تتعاظم بشكل ملحوظ وكبير، وهذا ما يشغل اهتمام القادة العسكريين والأمنيين في جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى حد كبير.

ووفقاً للصحيفة حماس تحاول هذه الأيام الضغط على "إسرائيل"، من خلال البالونات المفخخة وإطلاق الصواريخ، لإدراكها أن فترة الانتخابات حساسة جدا.

فيما أبدى المراسل العسكري مخاوفة من أن تؤدي  وتيرة الأحداث بهذا الشكل  إلى اندلاع تصعيد عسكري في الجنوب.

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