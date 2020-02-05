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الاحتلال يعتدي على طلبة تقوع أثناء توجههم لمدارسهم

05 شباط / فبراير 2020 10:21

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بيت لحم – الرأي:

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على طلبة مدرسة ذكور تقوع الثانوية، شرق بيت لحم.

وأفاد المدرس مراد أبو مفرح، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز والصوت، باتجاه الطلبة أثناء توجههم لمدرستهم، واندلعت مواجهات في المكان دون وقوع إصابات.

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