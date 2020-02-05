النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2405) الاربعاء 5/2/ 2020

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السعودية: بذلنا جهوداً رائدة في نصرة الفلسطينيين

إدريس سليمان: فلسطين قضية السودان الأولى

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نتنياهو يطالب إدارة ترامب بنقل «المثلث» للدولة الفلسطينية

إصابات بين الأسرى في «عوفر» ونقـــل 38 إلـى سجــون عــــدة

السعودية: بذلنا جهوداً رائدة في نصرة الفلسطينيين

البرهان بعد لقاء نتنياهو: موقفنا من القضية الفلسطينية لم يتغير

إسرائيل» تتوغل في غزة وتزعم إحباط تهريب أسلحة

الغد الأردنية

الاهرام المصرية

بعد لقائه بنتانياهو.. "البرهان": من حق الشعب الفلسطيني إنشاء دولته المستقلة

الاتحاد الأوروبي ينتقد خطة ترامب لحل النزاع "الإسرائيلي - الفلسطيني

مشروع قرار فلسطيني مقدم لمجلس الأمن ضد خطة السلام الأمريكية



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لا اتفاق فصائلياً على آليات «مواجهة صفقة القرن »

صفقة نتنياهو مع المغرب: «سيادة» مقابل سيادة !

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اعتقال 15 مواطناً من أنحاء مختلفة من الضفة

صحة غزة تجدد تأكيدها خلو القطاع من "كورونا"

اعتقالات ومداهمات بمخيم جنين

مواجهات بين مستوطنين وشرطة الاحتلال قرب رام الله

الاحتلال يستهدف ويلاحق الصيادين قبالة سواحل القطاع

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5 شباط (فبراير)