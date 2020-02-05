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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2405) الاربعاء 5/2/2020

05 شباط / فبراير 2020 10:23

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2405) الاربعاء 5/2/2020

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5 شباط (فبراير)

  • 2004م عناصر من فرقة الموت التابعة للأمن الوقائيّ تقتحم مقرّ الشرطة الفلسطينيّة وتشتبك معها وتعتدي على غازي الجبالي وتقتل شرطيّاً وتصيب 10 آخرين بجراح.
  • 2003م وزير الداخليّة الإسرائيلي "لنداو" يجدّد إغلاق "بيت الشرق" التابع للسلطة الفلسطينيّة في القدس المحتلة، لمدّة 6 شهور أخرى.
  • 1994م مصرع فلسطينيين أحدهما طفل وإصابة سبعة آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي.
  • 1991م الطيران الإسرائيلي يشن غارات وحشية على جنوب لبنان أوقعت ثمانية قتلى وسبعة وعشرين جريحا لبنانيا وفلسطينيا.
  • 1983م انفجار سيارة ملغومة خارج بناية مركز الأبحاث والدراسات الفلسطينية التابع لمنظمة التحرير في بيروت أسفر عن مقتل 20 وجرح 136 وتدمير مركز الأبحاث وحرق محتوياته بتخطيط من إسرائيل.
  • 1980م مجلس الشعب (البرلمان) المصري ينهي المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل بطلب من الرئيس أنور السادات (1918 - 1981).
  • 1963م وفاة هربرت صموئيل أول مندوب سامٍ بريطاني في القدس. كان وزيراً للداخلية في بلاده معروفاً بتعاطفه مع الصهيونية قبل توليه منصبه في فلسطين. عين هربرت مندوباً سامياً في الأول من تموز (يوليو) 1920م، وفي العشرين من تشرين أول (أكتوبر) من العام نفسه أصدر أمراً بتسهيل بيع أراضي فلسطين لليهود، بعد أن حظرت الدولة العثمانية ذلك.
  • 1915م مذكرة هربرت صموئيل المندوب السامي لفلسطين إلى الحكومة البريطانية بشأن وضع فلسطين بعد الحرب العالمية الأولى وتضمنت إنشاء دولة يهودية تتمتع بالحكم الذاتي في فلسطين.
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"قوافل الخير "توزيع "نظارات طبية" على محتاجين في قطاع غزة

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