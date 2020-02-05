النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2405) الاربعاء 5/2/2020
أخبار فلسطينية
- وزير الخارجية الفلسطيني: تحضيرات لطرح مشروع قرار أممي ضد الخطة الأمريكية
- مشروع قرار فلسطيني مقدم لمجلس الأمن ضد خطة السلام الأمريكية
- الاحتلال يمنع رئيس المكتبة الوطنية الفلسطينية من السفر للبحرين
- المالكي يرحب بموقف وزير خارجية بلجيكا حول "صفقة القرن"
- الصحة تنفي رصد أي إصابة بفيروس "كورونا" في فلسطين
أخبار إسرائيلية
- الاحتلال يمنع رئيس المكتبة الوطنية الفلسطينية من السفر للبحرين
- نتنياهو طالب إدارة ترامب بنقل المثلث للدولة الفلسطينية
- الاحتلال: إحباط تهريب أسلحة للكوماندوز البحري التابع لحماس
- قناة عبرية: دول أوروبية ستعترف بدولة فلسطينية
الاخبار الدولية
- الاتحاد الأوروبي: «صفقة القرن» مخالفة للمعايير الدولية
- قناة عبرية: دول أوروبية ستعترف بدولة فلسطينية
- مسيرة احتجاجية في لوس أنجلوس رفضًا لـ "صفقة القرن"
- توقع “فيتو أميركي” ضد مشروع بمجلس الأمن يدين ضم إسرائيل…
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اخبار عربية
- السعودية: بذلنا جهوداً رائدة في نصرة الفلسطينيين
- إدريس سليمان: فلسطين قضية السودان الأولى
« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
- طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مواقع فلسطينية جنوبي قطاع غزة
- قناة عبرية: دول أوروبية ستعترف بدولة فلسطينية
- الاحتلال يمنع رئيس المكتبة الوطنية الفلسطينية من السفر للبحرين
- القيادة الفلسطينية تبدأ بإجراءات «الرد بالمثل» على إسرائيل وتمنع استيراد خمس سلع غذائية
- مواجهات في الضفة توقع إصابات والاحتلال ينصب حواجز ويدمّر منازل في القدس وخطوط…
- فلسطين ترحب بموقف الاتحاد الأوروبي تجاه “صفقة القرن” المزعومة
- وزير الخارجية الفلسطيني: تحضيرات لطرح مشروع قرار أممي ضد الخطة الأمريكية
- الردود الفلسطينية الغاضبة تتواصل على لقاء البرهان بنتنياهو ودعوات لشعب السودان بمحاسبة صاحب…
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الشرق الأوسط
الخليج الإماراتية
- نتنياهو يطالب إدارة ترامب بنقل «المثلث» للدولة الفلسطينية
- إصابات بين الأسرى في «عوفر» ونقـــل 38 إلـى سجــون عــــدة
- السعودية: بذلنا جهوداً رائدة في نصرة الفلسطينيين
- البرهان بعد لقاء نتنياهو: موقفنا من القضية الفلسطينية لم يتغير
- إسرائيل» تتوغل في غزة وتزعم إحباط تهريب أسلحة
الغد الأردنية
- طائرات الاحتلال تقصف مواقع جنوبي قطاع غزة
- توقع “فيتو أميركي” ضد مشروع بمجلس الأمن يدين ضم إسرائيل…
- “المجلس السيادي السوداني” يتفاجأ بالخطوة.. والبرهان يطلعه على اجتماعه بنتنياهو
الاهرام المصرية
- بعد لقائه بنتانياهو.. "البرهان": من حق الشعب الفلسطيني إنشاء دولته المستقلة
- الاتحاد الأوروبي ينتقد خطة ترامب لحل النزاع "الإسرائيلي - الفلسطيني
- مشروع قرار فلسطيني مقدم لمجلس الأمن ضد خطة السلام الأمريكية
الشروق المصرية
- طائرات حربية إسرائيلية تغير على موقع لحماس في جنوب غزة
- البرهان: التقيت نتنياهو من موقع مسئوليتي بأهمية العمل لحفظ الأمن
- أول تعليق من البرهان بعد لقاءه مع نتنياهو في أوغندا
- الرئيس الفلسطيني: خطة السلام الأمريكية تخالف كل قرارات الشرعية الدولية
الشرق القطرية
- لقاء البرهان - نتنياهو.. التطبيع مقابل الحكم وبالون اختبار لدول خليجية وعربية
- الرئيس الفلسطيني يطلع وزير الخارجية الإيراني على التحركات السياسية لإسقاط "صفقة القرن"
- الرئيس الفلسطيني يلتقي مبعوث الرئيس الروسي
- إصابات بالاختناق خلال مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال جنوب جنين
- ترحيب فلسطيني ببيان الاتحاد الأوروبي حول "صفقة القرن"
الاخبار اللبنانية
- لا اتفاق فصائلياً على آليات «مواجهة صفقة القرن»
- صفقة نتنياهو مع المغرب: «سيادة» مقابل سيادة!
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- الاحتلال يسهدف موقعاً للمقاومة الفلسطينية فجر اليوم
- تقرير قائد حملة "الفجر العظيم" بنابلس في قبضة أمن السلطة
- تقرير على وقع أزمة الغاز بغزة.. مواطنون يعيشون على "بقايا الجرة" وآخرون مقطوعون
- الاحتلال يسهدف موقعاً للمقاومة الفلسطينية فجر اليوم
- تقرير قائد حملة "الفجر العظيم" بنابلس في قبضة أمن السلطة
القدس المحلية
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اعتقال 15 مواطناً من أنحاء مختلفة من الضفة
- صحة غزة تجدد تأكيدها خلو القطاع من "كورونا"
- اعتقالات ومداهمات بمخيم جنين
- مواجهات بين مستوطنين وشرطة الاحتلال قرب رام الله
- الاحتلال يستهدف ويلاحق الصيادين قبالة سواحل القطاع
جريدة الأيام
- اشتية : لن نقبل باستمرار احتكار وحصرية الرعاية الأميركية لعملية السلام
- » مرج صانور.. بحيرة شتاءً وأرض خصبة صيفاً
- » الأمير فيصل بن الحسين يكرّم المتسابق الفلسطيني محمد المعيوي
- »"قصيرة البوكر العربية" .. روايات تفلت من قبضة التقليدية
- »فدائي السلة يواصل تحضيراته لمباراتي كازاخستان وسريلانكا بقيادة فنية...
- »السمك المصري وأسواق غزة ما بين ارتياح التجار والمواطنين وتحفظ الصيادين
- »إسـرائـيـل والـسـودان فـي طـريـق الـتـطـبـيـع
الحياة الجديدة
- المالكي يرحب بموقف وزير خارجية بلجيكا حول "صفقة القرن"
- الصالحي: موقف البرهان يتناقض مع مواقف السودان الداعمة لقضيتنا العادلة
- مجدلاني يستنكر لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني مع نتنياه
وكالة صفا
- 83% من صادراتنا تذهب لـ"إسرائيل"
- "حرب" العجول.. هل تنتهي بالانفكاك الاقتصادي؟
- دون إصابات.. بالفيديو: غارات إسرائيلية على موقع للمقاومة في خانيونس
- أبلغهم بالخطوط العامة للمرحلة المقبلة
- مصادر مطلعة تكشف لـ"صفا" تفاصيل لقاء عباس بقيادة المخابرات العامة
- الصين تُسجل 65 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا"
- الاحتلال يمنع سفر 5 مواطنين من معبر الكرامة
- ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بفلسطين بـ2019
- التحضير لطرح مشروع قرار أممي ضد "صفقة القرن"
- مظاهرة بمانشستر البريطانية رفضًا لـ"صفقة القرن"
- مسيرة احتجاجية في لوس أنجلوس رفضًا لـ "صفقة القرن"
وكالة الراي الفلسطينية
- الاحتلال يعتقل 15 مواطنًا بالضفة بينهم رئيس بلدية
- الاحتلال يقصف موقعاً للمقاومة في خانيونس
- بحرية الاحتلال تهاجم الصيادين ببحر بيت لاهيا
- إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في جنين والخليل
- الاحتلال يصيب فتى فلسطينياً بالرصاص جنوب قلقيلية
- الاحتلال يقمع سبعة أسرى للمرة الثانية منذ أمس
- المالية تكشف كميات الغاز التي دخلت اليوم قطاع غزة
سما نيوز
- التصعيد قد يقود إلى عملية عسكرية واسعة
- يديعوت : "إسرائيل" لا تريد الدخول في معركة حاسمة في غزة قبل الانتخابات
- ميلادينوف : الجهد الرئيسي لنا في الأعوام الماضية منع حرب في غزة
- جيش الاحتلال: غارات على عدد من الأهداف التابعة لـ"حماس من بينها موقع لإنتاج وسائل قتالية
- اطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة صوب نتيفوت ومستوطنات الغلاف
- البرهان يبرر لقاءه بنتنياهو: من أجل أمن السودان..وموقفنا من قضية فلسطين ثابت
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فلسطين اليوم
- إصابات خلال مواجهات في الخليل ورام والله وجنين واعتقالات تطال عدداً من الشبان
- الصحافيون في مرمى استهداف جنود الاحتلال
- محدث بالفيديو والصور بزعم إطلاق صواريخ وبالونات.. طائرات الاحتلال تستهدف موقعا للمقاومة جنوب قطاع غزة
- إدريس سليمان: فلسطين قضية السودان الأولى
- قيادي كبير في المؤتمر الشعبي: لقاء البرهان مع نتنياهو "مرفوض" وخطوات عملية ضد اللقاء المخزي
- نتنياهو يحدد موعد طرح مشروع السيادة على مستوطنات الضفة
- بزعم إطلاق صواريخ وبالونات...طائرات الاحتلال تستهدف موقعا للمقاومة جنوب قطاع غزة
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عرب 48
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- غزّة: مسيرة احتجاجيّة ضد "صفقة القرن"
- نتنياهو: حصلنا على إذن للتحليق بأجواء السودان
- نتنياهو: ضم المستوطنات بعد الانتخابات
- هل تشتري السعودية صواريخ "سبايك" من إسرائيل؟
- نتنياهو طالب إدارة ترامب بنقل المثلث للدولة الفلسطينية
- الاحتلال: إحباط تهريب أسلحة للكوماندوز البحري التابع لحماس
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وكالة وفا
- الصحة تنفي رصد أي إصابة بفيروس "كورونا" في فلسطين
- الاحتلال يعتقل 15 مواطنا من الضفة بينهم رئيس بلدية بيت كاحل
- الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي
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حدث في مثل هذا اليوم
5 شباط (فبراير)
- 2004م عناصر من فرقة الموت التابعة للأمن الوقائيّ تقتحم مقرّ الشرطة الفلسطينيّة وتشتبك معها وتعتدي على غازي الجبالي وتقتل شرطيّاً وتصيب 10 آخرين بجراح.
- 2003م وزير الداخليّة الإسرائيلي "لنداو" يجدّد إغلاق "بيت الشرق" التابع للسلطة الفلسطينيّة في القدس المحتلة، لمدّة 6 شهور أخرى.
- 1994م مصرع فلسطينيين أحدهما طفل وإصابة سبعة آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي.
- 1991م الطيران الإسرائيلي يشن غارات وحشية على جنوب لبنان أوقعت ثمانية قتلى وسبعة وعشرين جريحا لبنانيا وفلسطينيا.
- 1983م انفجار سيارة ملغومة خارج بناية مركز الأبحاث والدراسات الفلسطينية التابع لمنظمة التحرير في بيروت أسفر عن مقتل 20 وجرح 136 وتدمير مركز الأبحاث وحرق محتوياته بتخطيط من إسرائيل.
- 1980م مجلس الشعب (البرلمان) المصري ينهي المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل بطلب من الرئيس أنور السادات (1918 - 1981).
- 1963م وفاة هربرت صموئيل أول مندوب سامٍ بريطاني في القدس. كان وزيراً للداخلية في بلاده معروفاً بتعاطفه مع الصهيونية قبل توليه منصبه في فلسطين. عين هربرت مندوباً سامياً في الأول من تموز (يوليو) 1920م، وفي العشرين من تشرين أول (أكتوبر) من العام نفسه أصدر أمراً بتسهيل بيع أراضي فلسطين لليهود، بعد أن حظرت الدولة العثمانية ذلك.
- 1915م مذكرة هربرت صموئيل المندوب السامي لفلسطين إلى الحكومة البريطانية بشأن وضع فلسطين بعد الحرب العالمية الأولى وتضمنت إنشاء دولة يهودية تتمتع بالحكم الذاتي في فلسطين.
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