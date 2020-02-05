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" حماية المستهلك": تتلف بصل غير صالح للاستهلاك بمحافظة الشمال

05 شباط / فبراير 2020 10:32

" حماية المستهلك": تتلف بصل غير صالح للاستهلاك بمحافظة الشمال

غزة- الرأي

نظمت الطواقم التفتيشية لمكتب وزارة الاقتصاد الوطني محافظة الشمال، بالتعاون مع مباحث التموين جولات ميدانية على المحلات التجارية بالمحافظة، وتم خلال الجولة، اتلاف 1200 كيلوجرام فاسد وغير صالح للاستخدام بسبب سوء التخزين، حيث قامت الطواقم التفتيشية بإتلاف الكمية.

 ويأتي ذلك، في إطار متابعتها للأسواق في قطاع غزة ومن خلال الجولات اليومية التي تقوم بها الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك وحرصا منها على سلامة المستهلك الفلسطيني.
وتأتي هذه الجولات للمتابعة والرقابة والتفتيش على المحلات والمخازن التجارية، للتأكد من مدي التزام أصحاب هذه المحلات بالشروط الصحية اللازمة.

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