الشباب والرياضة تختتم دورة الإسعافات الأولية لأندية الوسطى

غزة- الرأي

اختتمت وزارة الشباب والرياضة _ مديرية الوسطى، دورة الاسعافات الأولية بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني، والتي أقيمت بنادي المصدر الرياضي .



وشارك في الدورة " 15 " شاباً من أندية المحافظة الوسطى، بواقع " 21 " ساعة تدريبية , حيث تلقى المشاركون أسس التعامل مع الإصابات الرياضية المختلفة .



وأقميت الدورة للتأكيد على أهمية تأسيس طواقم من المسعفين القادرين على التعامل مع اصابات الملاعب , خاصة في ظل انتظام البطولات الرياضية المختلفة في قطاع غزة، وحاجة الملاعب الرياضية لمثل تلك الطواقم .

يذكر أن الدورة جاءت استكمالاً لسلسلة من الدورات التي بدأتها الإدارة العامة للمديريات بداية العام الجاري , والتي تهدف لتطوير الكوادر الشبابية والرياضية العاملة في محافظات غزة .