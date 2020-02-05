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الشباب والرياضة تختتم دورة الإسعافات الأولية لأندية الوسطى

05 شباط / فبراير 2020 10:34

الشباب والرياضة تختتم دورة الإسعافات الأولية لأندية الوسطى
الشباب والرياضة تختتم دورة الإسعافات الأولية لأندية الوسطى

غزة- الرأي

اختتمت وزارة الشباب والرياضة _ مديرية الوسطى،  دورة الاسعافات الأولية بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني، والتي أقيمت بنادي المصدر الرياضي .


وشارك في الدورة " 15 " شاباً من أندية المحافظة الوسطى،  بواقع " 21 " ساعة تدريبية , حيث تلقى المشاركون أسس التعامل مع الإصابات الرياضية المختلفة .


وأقميت الدورة للتأكيد على أهمية تأسيس طواقم من المسعفين القادرين على التعامل مع اصابات الملاعب , خاصة في ظل انتظام البطولات الرياضية المختلفة في قطاع غزة،  وحاجة الملاعب الرياضية لمثل تلك الطواقم .
يذكر أن الدورة جاءت استكمالاً لسلسلة من الدورات التي بدأتها الإدارة العامة للمديريات بداية العام الجاري , والتي تهدف لتطوير الكوادر الشبابية والرياضية العاملة في محافظات غزة .

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