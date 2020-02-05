التلاوة والتجويد بالأوقاف يُكرم طالبات مدرسة حمزة بن عبد المطلب

غزة- الرأي

كرم قسم التلاوة والتجويد بالإدارة العامة للعمل النسائي التابع لوزارة الأوقاف، طالبات مدرسة حمزة بن عبد المطلب في قرية أم النصر المشاركات في دورة أحكام عليا، وذلك خلال حفل تخريج نظمه حضور رئيس القسم تغريد مريش وعدد من الإداريات ومشرفتي الشمال نجاح المدهون وإنعام الشرافي ومدير المدرسة نجوى الحرثاني.



من جهتها، أشادت مريش بجهود المدرسات اللواتي بذلن جهود نوعية بنشر تعاليم القرآن الكريم في المناطق الحدودية والمترامية ، برغم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي يتعرضن لها بصورة واضحة.



وعبرت مريش عن سعادتها بتخريج دورة أحكام عليا لطالبات المرحلة الإعدادية والثانوية من أهالي القرية البدوية وحصولهن على درجات مميزة، ومؤكدة على استمرار تنفيذ البرامج القرآنية وتطويرها في عام 2020 من أجل الوصول إلى معظم النساء والفتيات في المنطقة.



وفي الختام قامت إدارة القسم بتكريم المدرسة رواية فروانة ومن ثم توزيع شهادات التكريم على الطالبات، موصيات بتتمة مسيرة التعليم القرآنية وتعليمها لأسرهن.

كما أجرى القسم زيارة ودية في لمراكز دورات في محافظة بيت حانون لعدد من المدرسات المتطوعات اللاتي أوشكن على تخريج دورات أحكام منوعة.