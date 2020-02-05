"حماية المستهلك" تتلف جزر وتحويله الي علف حيواني بمحافظة الشمال

غزة- الرأي

نظمت الطواقم التفتيشية لمكتب وزارة الاقتصاد الوطني محافظة الشمال، بالتعاون مع مباحث التموين، جولات ميدانية على المحلات التجارية بالمحافظة.

ويأتي ذلك، في إطار متابعتها للأسواق في قطاع غزة ومن خلال الجولات اليومية التي تقوم بها الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك وحرصا منها على سلامة المستهلك الفلسطيني.

وتم خلال الجول، اتلاف 70 مشطاح جزر فاسد وغير صالح للاستخدام في أحد ثلاجات التخزين، حيث قامت الطواقم التفتيشية بإتلاف الكمية وذلك بتحويلة الي حلف حيواني.

وتأتي هذه الجولات للمتابعة والرقابة والتفتيش على المحلات والمخازن التجارية، للتأكد من مدي التزام أصحاب هذه المحلات بالشروط الصحية اللازمة.