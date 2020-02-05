"الأوقاف" تناقش قضايا الوقف مع محكمة صلح غزة

غزة- الرأي

بحث المستشاران القانونيان بوزارة الأوقاف والشئون الدينية محمد أبو الخير، ومحمد الكحلوت، مع رئيس محكمة صلح غزة خليل حور، ومناقشة آليات العمل بقضايا الأوقاف أمام المحكمة.

بدوره، ثمن أبو الخير جهود رئيس المحكمة والسادة القضاء على مجهوداتهم في انجاز القضايا المتعلقة بملفات قضايا الأوقاف من أجل المحافظة على مال الوقف وحمايته وسرعة إنجاز المحكمة لدعاوى الأوقاف بما يحقق العدالة الناجزة.

كما وشكر رئيس المحكمة حوٌر جهود الإخوة المستشارين القانونيين على دورهم في متابعة القضايا الخاصة بملفات الأوقاف أمام المحكمة.