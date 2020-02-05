تربية الوسطى تنفذ مناورة إخلاء آمن بمدرسة ابن زيدون المشتركة

الوسطى- الرأي

نفذت مديرية التربية والتعليم بالوسطى، مناورة إخلاء بمدرسة ابن زيدون الأساسية المشتركة.

جاء ذلك، بحضور لجنة الطوارئ بالمديرية والتي تكونت من مدير الدائرة الإدارية ورئيس اللجنة ناصر السدودي ورئيس قسم العلاقات العامة منسق اللجنة أحمد دلول ورئيس قسم الصحة المدرسية محمود العزازي ورئيس قسم الأبنية محمد بشير ومديرة المدرسة ليلى أبو جربوع .

بدوره، تحدث السدودي عن أهمية المناورات التي تجريها المديرية متمثلة بلجنة الطوارئ بمديرية الوسطى بالتعاون مع الدفاع المدني ومنها هذه المناورة بمدرسة ابن زيدون والتي تهدف إلى تدريب الطلاب والهيئة التدريسية على كيفية التعامل والتصرف وقت الأزمات والحوادث الطارئة وأخذ أقصى درجات السلامة.

وتخلل المناورة تدريب عملي للمعلمات والطالبات على مهارات وأساليب الوقاية والسلامة والإسعافات الأولية وطرق إخماد الحرائق، إضافةً لكيفية اتخاذ الإجراءات الصحيحة في عملية الإخلاء الآمن أثناء الظروف الطارئة