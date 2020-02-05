وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة تنظم وقفة احتجاجية رفضاً لصفقة القرن وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الموانئ البحرية تشرع بالمرحلة النهائية لمشروع تبليط الشارع الجنوبي وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة تنفذ مناورة للإخلاء الآمن بمدرسة دلال المغربي الثانوية وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تنظم ندوة إرشادية تعريفية حول الخطة الزراعية الجديدة وكالة الرأي الفلسطينية "حماية المستهلك بخان يونس " تقوم بجولة ليلية على محطات الوقود وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة": عام 2019 شهد إضافة جهازين أشعة لمستشفى الجراحة بالشفاء وكالة الرأي الفلسطينية إدخال 9 شاحنات محملة بالغاز لغزة وكالة الرأي الفلسطينية "العمل" حصر أعضاء أبراج جمعية إسكان موظفي الثقافة والإعلام التعاونية وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تحذّر من أساليب مكتب "المنسق" بجيش الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الوسطى تنظم جولة ارشادية على مزارعي الثروة الحيوانية
أخبار » الأخبار الحكومية

تربية الوسطى تنفذ مناورة إخلاء آمن بمدرسة ابن زيدون المشتركة

05 شباط / فبراير 2020 11:00

تربية الوسطى تنفذ مناورة إخلاء آمن بمدرسة ابن زيدون المشتركة
تربية الوسطى تنفذ مناورة إخلاء آمن بمدرسة ابن زيدون المشتركة

الوسطى- الرأي

 نفذت مديرية التربية والتعليم بالوسطى، مناورة إخلاء بمدرسة ابن زيدون الأساسية المشتركة.

جاء ذلك، بحضور لجنة الطوارئ بالمديرية والتي تكونت من مدير الدائرة الإدارية ورئيس اللجنة ناصر السدودي ورئيس قسم العلاقات العامة منسق اللجنة أحمد دلول ورئيس قسم الصحة المدرسية محمود العزازي ورئيس قسم الأبنية محمد بشير ومديرة المدرسة ليلى أبو جربوع .

 بدوره، تحدث السدودي عن أهمية المناورات التي تجريها المديرية متمثلة بلجنة الطوارئ بمديرية الوسطى بالتعاون مع الدفاع المدني ومنها هذه المناورة بمدرسة ابن زيدون والتي تهدف إلى تدريب الطلاب والهيئة التدريسية على كيفية التعامل والتصرف وقت الأزمات والحوادث الطارئة وأخذ أقصى درجات السلامة.

 وتخلل المناورة تدريب عملي للمعلمات والطالبات على مهارات وأساليب الوقاية والسلامة والإسعافات الأولية وطرق إخماد الحرائق، إضافةً لكيفية اتخاذ الإجراءات الصحيحة في عملية الإخلاء الآمن أثناء الظروف الطارئة

IMG_9314 تربية الوسطى تنفذ مناورة إخلاء آمن بمدرسة ابن زيدون المشتركة IMG_9270 IMG_9282
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير "توزيع "نظارات طبية" على محتاجين في قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟