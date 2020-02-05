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آخرها تخصيص رقم هاتف للتواصل المباشر

الداخلية تحذّر من أساليب مكتب "المنسق" بجيش الاحتلال

05 شباط / فبراير 2020 11:09

المنسق
المنسق

غزة – الرأي:

حذّرت وزارة الداخلية والأمن الوطني من الأساليب التي يتبعها مكتب المنسق في جيش الاحتلال الإسرائيلي للتواصل مع المواطنين، والتي كان آخرها تخصيص رقم هاتف للتواصل المباشر.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي وصل "الرأي" نسخة عنه الأربعاء، إن مكتب المنسق هو جزء من المنظومة الأمنية للاحتلال، وهو بوابة مباشرة لابتزاز المواطنين وإسقاطهم في وحل التخابر.

وأكدت أن التواصل مع المنسق بأي طريقة وتحت أي مبرر، مخالفٌ للقانون، ويعرض صاحبه والمجتمع للخطر، مشددةً على أن الأجهزة الأمنية تتابع ذلك، وتتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أبناء شعبنا.

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