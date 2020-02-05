"العمل" حصر أعضاء أبراج جمعية إسكان موظفي الثقافة والإعلام التعاونية

غزة- الرأي

نفذت وزارة العمل من خلال هيئة العمل التعاوني بحضور مدير عام الهيئة أ. نبيل المبحوح وبرفقة موظفي الهيئة أ. علاء الميناوي و أ. فادي الشلتوني زيارة ميدانية إلى أبراج جمعية إسكان موظفي وزارة الثقافة والإعلام التعاونية .

وتأتي هذه الزيارة في سياق خطة الهيئة وحرصها على تصويب أوضاع الجمعيات الإسكانية العاملة في قطاع غزة؛ وتتويجا لورشة العمل التي أقامتها الوزارة مؤخرا بعنوان ” الجمعيات التعاونية الاسكانية مشاكل قديمة وحاضرة “، والتي ضمت عدة جهات حكومية ناقشت المشاكل الخاصة بالجمعيات التعاونية، بهدف الوصول الى حلول مناسبة بما يضمن المصلحة العامة والخاصة والتخلص من الفوضى القانونية في هذا المجال.

حيث تم خلال الزيارة الاجتماع بمجلس الإدارة ، وحصر أعضاء ومالكي الشقق في الأبراج، بما يساهم في تطوير الحركة التعاونية في قطاع غزة، ومتابعة تطبيقها لتشجيع العمل الجماعي المنظم ، ورفع المستوى الاقتصادي للأفراد.

