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"الصحة": عام 2019 شهد إضافة جهازين أشعة لمستشفى الجراحة بالشفاء

05 شباط / فبراير 2020 11:17

"الصحة": عام 2019 شهد إضافة جهازين أشعة لمستشفى الجراحة بالشفاء

غزة- الرأي

قالت وزارة الصحة الفلسطينية انها أضافت خلال العام 2019 جهازين أشعة جديدين لمستشفى الجراحة التخصصي بمجمع الشفاء الطبي، وذلك ضمن سياستها المتواصلة في تجويد الخدمات الصحية  المقدمة للمواطنين.

وذكر مدير عام الهندسة والصيانة في وزارة الصحة المهندس بسام الحمادين، أن إضافة الجهازين، جاءت نتيجة للحاجة الماسة لهما حيث كان الجهاز السابق جهاز قديم ولا يلبي احتياجات مرضى المستشفى.

فيما أسهم الجهاز الثاني المضاف، وفقا للمهندس الحمادين، في تقليص قوائم الانتظار بالمستشفى في ضوء الاعتماد المتزايد على الخدمات الصحية الحكومية، وذلك نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة جراء الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من 13 سنة.

وتقدر تكلفة مشروع اضافة الجهازين والذين جاءا بتبرع كريم من الهلال الأحمر التركي، بـ167 ألف دولار أمريكي.

وتواصل وزارة الصحة سياسة التحسين المستمر للخدمات الصحية وذلك بالتعاون مع شركائها بهدف تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن الفلسطيني، حيث عمدت الوزارة على استحداث العديد من الأجهزة الطبية داخل مرافقها بتكلفة تجاوزت الـ 11 مليون دولار أمريكي.

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