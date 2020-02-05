"حماية المستهلك بخان يونس " تقوم بجولة ليلية على محطات الوقود

غزة- الرأي

أجرت الطواقم التفتيشية التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني جولة تفتيشية ميدانية على محطات تعبئة الوقود بمحافظة خان يونس، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة وحماية المواطن من أي غش أو تلاعب في أسعار.

جاء ذلك ضمن الاعمال اليومية، ومن خلال الجولات اليومية التي تقوم بها الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك وحرصاَ منها على سلامة المستهلك الفلسطيني.

بدورها، أفادت أ. رباب عاشور أن طواقم التفتيش قامت بجولة ليلية استمرت لساعات متأخرة من الليل لمتابعة أسعار الوقود، حيث تقدم أحد المواطنين بشكوى تفيد ان أحد المحطات تقوم بالتلاعب في سعر الوقود وعدد اللترات.

وأكدت عاشور على أهمية تواصل المواطن مع الادارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك بحال تعرضه للغش والاستغلال ورفع الأسعار مع ضرورة اعطاء معلومات صحيحة.