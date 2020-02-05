وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة الزهراء الثانوية تنفذ درساً توضيحياً في الإحتمالات والإحصاء وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة تنظم وقفة احتجاجية رفضاً لصفقة القرن وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الموانئ البحرية تشرع بالمرحلة النهائية لمشروع تبليط الشارع الجنوبي وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة تنفذ مناورة للإخلاء الآمن بمدرسة دلال المغربي الثانوية وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تنظم ندوة إرشادية تعريفية حول الخطة الزراعية الجديدة وكالة الرأي الفلسطينية "حماية المستهلك بخان يونس " تقوم بجولة ليلية على محطات الوقود وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة": عام 2019 شهد إضافة جهازين أشعة لمستشفى الجراحة بالشفاء وكالة الرأي الفلسطينية إدخال 9 شاحنات محملة بالغاز لغزة وكالة الرأي الفلسطينية "العمل" حصر أعضاء أبراج جمعية إسكان موظفي الثقافة والإعلام التعاونية وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تحذّر من أساليب مكتب "المنسق" بجيش الاحتلال
أخبار » الأخبار الحكومية

للتأكد من ضبط الأسعار

"حماية المستهلك بخان يونس " تقوم بجولة ليلية على محطات الوقود

05 شباط / فبراير 2020 11:19

1
1

غزة- الرأي

أجرت الطواقم التفتيشية التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني جولة تفتيشية ميدانية على محطات تعبئة الوقود بمحافظة خان يونس، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة وحماية المواطن من أي غش أو تلاعب في أسعار.
جاء ذلك ضمن الاعمال اليومية، ومن خلال الجولات اليومية التي تقوم بها الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك وحرصاَ منها على سلامة المستهلك الفلسطيني.
بدورها، أفادت أ. رباب عاشور أن طواقم التفتيش قامت بجولة ليلية استمرت لساعات متأخرة من الليل لمتابعة أسعار الوقود، حيث تقدم أحد المواطنين بشكوى تفيد ان أحد المحطات تقوم بالتلاعب في سعر الوقود وعدد اللترات.
وأكدت عاشور على أهمية تواصل المواطن مع الادارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك بحال تعرضه للغش والاستغلال ورفع الأسعار مع ضرورة اعطاء معلومات صحيحة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير "توزيع "نظارات طبية" على محتاجين في قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟