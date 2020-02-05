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زراعة رفح تنظم ندوة إرشادية تعريفية حول الخطة الزراعية الجديدة

05 شباط / فبراير 2020 11:20

زراعة رفح تنظم ندوة إرشادية تعريفية حول الخطة الزراعية الجديدة
زراعة رفح تنظم ندوة إرشادية تعريفية حول الخطة الزراعية الجديدة

غزة- الرأي

نظمت مديرية زراعة رفح ندوة إرشادية تعريفية حول الخطة الزراعية المتعلقة بتزويد المزارعين بالاحصائيات والبيانات المحدثة الخاصة بالمساحات المستهدفة والمزروعة من أهم محاصيل الخضار والاستفادة منها في تحديد وتنويع محاصيل الخضار بهدف تنظيم وضبط الاسعار وتعظيم العوائد والارباح.

جاء ذلك، بحضور مدير عام الارشاد والتنمية الريفية م . ناصر ديب و م محمد العرجا مدير زراعة رفح و م . اشرف ابو سويرح مدير دائرة الخضار وم . اسامة شيخ العيد رئيس قسم الخضار، كما حضر عدد من اصحاب مشاتل الخضار وكبار مزارعي الخضار في محافظة رفح.

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