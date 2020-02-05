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تعليم شرق غزة تنفذ مناورة للإخلاء الآمن بمدرسة دلال المغربي الثانوية

05 شباط / فبراير 2020 11:24

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غزة- الرأي

نفذت لجنة الطوارئ بمديرية التربية والتعليم شرق غزة مناورة في الاخلاء الآمن بمدرسة دلال المغربي الثانوية "ب " للبنات استعداداً لمواجهة أي طارئ.

وحضر المناورة أ. مازن نور الدين مدير الدائرة الإدارية ورئيس لجنة الطوارئ الطوارئ و أ. أعضاء لجنة الطوارئ وهم أ: عوني شويخ منسق لجنة الطوارئ ومسؤول مربع الشجاعية و أ. مصطفى الجاعوني رئيس شعبة قسم العلاقات العامة ومسئول مربع التفاح و أ. عبد الله نصار رئيس قسم الصحة المدرسية و أ. حماد لباد رئيس قسم اللوازم و أ. زكية أبو حمدة مديرة المدرسة والمعلمات والطالبات.

وشملت المناورة التي استغرقت دقيقة و"40" ثانية تدريباً عملياً على الاخلاء في محاكاة لتعرض المدرسة لاستهداف من قبل العدو.

بدوره، أثنى أ. نور الدين علي أداء المدرسة وانضباطها في تنفيذ تعليمات الاخلاء مؤكداً علي أهمية هذه التدريبات التي تنفذها المديرية لمدارسها لكيفية التصرف عند حدوث أي طاريء.

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