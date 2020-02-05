وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الجودة والاعتماد بالتعليم تزور مدرسة عبد الله الدحيان الثانوية للبنات وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة الزهراء الثانوية تنفذ درساً توضيحياً في الإحتمالات والإحصاء وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة تنظم وقفة احتجاجية رفضاً لصفقة القرن وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الموانئ البحرية تشرع بالمرحلة النهائية لمشروع تبليط الشارع الجنوبي وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة تنفذ مناورة للإخلاء الآمن بمدرسة دلال المغربي الثانوية وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تنظم ندوة إرشادية تعريفية حول الخطة الزراعية الجديدة وكالة الرأي الفلسطينية "حماية المستهلك بخان يونس " تقوم بجولة ليلية على محطات الوقود وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة": عام 2019 شهد إضافة جهازين أشعة لمستشفى الجراحة بالشفاء وكالة الرأي الفلسطينية إدخال 9 شاحنات محملة بالغاز لغزة وكالة الرأي الفلسطينية "العمل" حصر أعضاء أبراج جمعية إسكان موظفي الثقافة والإعلام التعاونية
أخبار » الأخبار الحكومية

سلطة الموانئ البحرية تشرع بالمرحلة النهائية لمشروع تبليط الشارع الجنوبي

05 شباط / فبراير 2020 11:24

سلطة الموانئ البحرية تشرع بالمرحلة النهائية لمشروع تبليط الشارع الجنوبي
سلطة الموانئ البحرية تشرع بالمرحلة النهائية لمشروع تبليط الشارع الجنوبي

غزة- الرأي

شرعت سلطة الموانئ البحرية في وزارة النقل والمواصلات، بالمرحلة النهائية لمشروع تبليط الشارع الجنوبي بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة.
وأوضح أ. محمد حمو مدير سلطة الموانئ البحرية أنه تم الانتهاء من تجهيز البنية التحتية الخاصة بالشارع الجنوبي والذي يربط غرب الميناء بشرقها مما يسهل حركة الصيادين والمصطافين داخل الميناء.
وتابع حمو، أن هذه التجهيزات تأتي بناءً على توجيهات وكيل الوزارة اللواء صلاح الدين أبو شرخ والتي تهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة للمصطافين وتوفير بيئة عمل مناسبة للصيادين.
يذكر أن سلطة الموانئ البحرية تعمل ضمن الخطة السنوية لتطوير مرافق الميناء للعام 2020م.

84002068_2579105012212609_8141922782372954112_o 84555384_2579104822212628_6549792583432798208_o سلطة الموانئ البحرية تشرع بالمرحلة النهائية لمشروع تبليط الشارع الجنوبي
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير "توزيع "نظارات طبية" على محتاجين في قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟