سلطة الموانئ البحرية تشرع بالمرحلة النهائية لمشروع تبليط الشارع الجنوبي

غزة- الرأي

شرعت سلطة الموانئ البحرية في وزارة النقل والمواصلات، بالمرحلة النهائية لمشروع تبليط الشارع الجنوبي بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة.

وأوضح أ. محمد حمو مدير سلطة الموانئ البحرية أنه تم الانتهاء من تجهيز البنية التحتية الخاصة بالشارع الجنوبي والذي يربط غرب الميناء بشرقها مما يسهل حركة الصيادين والمصطافين داخل الميناء.

وتابع حمو، أن هذه التجهيزات تأتي بناءً على توجيهات وكيل الوزارة اللواء صلاح الدين أبو شرخ والتي تهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة للمصطافين وتوفير بيئة عمل مناسبة للصيادين.

يذكر أن سلطة الموانئ البحرية تعمل ضمن الخطة السنوية لتطوير مرافق الميناء للعام 2020م.