تعليم شمال غزة تنظم وقفة احتجاجية رفضاً لصفقة القرن

غزة- الرأي

نظمت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، وقفة احتجاجية تعبيراً عن رفضها لما يسمى "بصفقة القرن".

وشارك في الوقفة مديري الدائرة الإدارية والفنية أ. جواد صالحة، و أ. موسى شهاب وعضو لجنة التعليم بالمجلس التشريعي د. يوسف الشرافي، وعضو المجلس التشريعي د. مشير المصري، ورئيس بلدية بيت لاهيا م. عز الدين الدحنون، الى جانب عدد كبير من الشخصيات العامة والمجتمع المحلي، ومجلس أولياء الأمور، ورؤساء أقسام المديرية، وكآفة العاملين فيها، ومديرة مدرسة أبو تمام الأساسية للبنات أ. رائدة بدران والهيئة التدريسية بها.

وأكد أ. صالحة في كلمة تعليم شمال غزة: على رفض الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه للصفقة الصهيونية الأمريكية قائلاً: إن هذه الصفقة لن تمر مهما كلف الأمر من تضحيات، فالشعب الفلسطيني الذي أعلن رفضه الرسمي والشعبي لهذه المؤامرة الجديدة التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، والتفريط بكل الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، قد أعلن في ذات الوقت استعداده لمواصلة طريق الجهاد والنضال والكفاح حتى تحرير كامل تراب فلسطين.

بدوره ندد د. الشرافي بصفقة العار، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني بلغ حد الغضب وليس مجرد الرفض من هذه الصفقة المشؤومة، وأن رفضها هو إجماع وطني يؤسس لمرحلة جديدة من مراحل الجهاد والمقاومة.

كما وجه التحية للشعب الفلسطيني الذي يسير في طريق الوحدة وإنهاء الانقسام للوقوف جميعاً في وجه المؤامرات الخبيثة، التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكداً أن التعاطي مع هذه الصفقة حرام شرعاً فهو خيانة لله والوطن والمقدسات.

وتخلل الوقفة عرض كشفي، وأناشيد الوطنية، وكلمات الحماسية لزهرات مدرسة أبو تمام الأساسية للبنات.